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В случае затяжной войны: эксперт рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Киеве

По словам Виктора Несина, в столице больше всего упали цены на элитное жилье

сегодня, 12:10
Автор:

Давиденко Евгения
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В случае затяжной войны: эксперт рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Киеве - фото 2

Элитное жилье подешевело в два раза


Спрос на жилье в Киеве остается низким – на 30 квартир один претендент. Частично предложение сформировали те, кто с началом широкомасштабного вторжения рф в Украину покинул страну и не собирается возвращаться. Они выставляют квартиры в столице на продажу. Об этом "Комментариям" рассказал президент Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин.

"Покупателей стало меньше. Те, кто хотел разменять жилье и разъехаться с детьми, и сейчас хотят. Но многим война сменила планы", — говорит эксперт.

Стоимость аренды в Киеве упала. Больше всего – на элитное жилье.

"Речь идет о квартирах, которые сдавали по $2 – 3 тыс. в месяц. Теперь за них просят в два раза меньше. Однокомнатные, которые до войны сдавались по 12 – 13 тыс. грн в месяц, теперь по 7 – 8 тыс. грн", — отметил Несин.

В то же время стоимость аренды коммерческой недвижимости упала из-за отсутствия спроса. Последнее объясняется переводом кадров на дистанционную работу.

"Цены на офисные помещения упали в два – три раза. Торговые пока сдаются, люди ведь покупают продукты, лекарства", — поясняет Несин.

Что будет с рынком недвижимости Киева в случае затяжной войны

По словам президент Союза специалистов по недвижимости, в будущем все будет зависеть от интенсивности обстрела столицы. Если ситуация сохранится, спрос на покупку жилья в Киеве будет понемногу расти, аренда поднимется на 10 – 15%. В то же время, если будут обстрелы, покупать точно никто не будет, уверен Несин.

Он также добавил, что на Западной Украине, где цены на аренду жилья с началом войны выросли в дважды, сегодня наблюдается возвращение на довоенный уровень. 



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