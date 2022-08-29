В случае затяжной войны: эксперт рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Киеве

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Давиденко Евгения
Элитное жилье подешевело в два раза
Спрос на жилье в Киеве остается низким – на 30 квартир
один претендент. Частично предложение сформировали те, кто с началом
широкомасштабного вторжения рф в Украину покинул страну и не собирается
возвращаться. Они выставляют квартиры в столице на продажу. Об этом "Комментариям"
рассказал президент Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин.
Стоимость аренды в Киеве упала. Больше всего – на элитное
жилье.
В то же время стоимость аренды коммерческой
недвижимости упала из-за отсутствия спроса. Последнее объясняется переводом кадров
на дистанционную работу.
По словам президент Союза специалистов по недвижимости,
в будущем все будет зависеть от интенсивности обстрела столицы. Если ситуация
сохранится, спрос на покупку жилья в Киеве будет понемногу расти, аренда
поднимется на 10 – 15%. В то же время, если будут обстрелы, покупать точно
никто не будет, уверен Несин.
Он также добавил, что на Западной Украине, где цены на
аренду жилья с началом войны выросли в дважды, сегодня наблюдается возвращение
на довоенный уровень.
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