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Главная Новости Бизнес экономика В США на бирже впервые стали торговать водой
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В США на бирже впервые стали торговать водой

Контракты на поставку воды стали торговаться на американской бирже в связи с увеличивающейся проблемой водоснабжения в мире

сегодня, 12:36
Автор:

Сергей Медведев

Вода присоединилась к золоту, нефти и другим товарам, торгуемым на Уолл-стрит, подчеркнув опасения по поводу того, что жизненно важные природные ресурсы могут стать дефицитными в большей части мира.

В США на бирже впервые стали торговать водой

Фьючерсные контракты на воду уже доступны для биржевой торговли

Теперь  с помощью фьючерсных контрактов можно будет защитить крупных потребителей — фермеры, муниципальные власти и хедж-фонды с помощью биржевых сделок могут предохраниться от колебания цен на воду.

Воду ввели в список торгуемых активов после того, как эксперты дали неутешительный прогноз — проблема с водоснабжением в мире растет и будет усугубляться. Биржевой специалист отметил, что сейчас два миллиарда человек живут в странах, где есть проблема с водой, а за четыре года почти две трети мира могут столкнуться с нехваткой этого ресурса.

Фьючерсы на воду привязали к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду.

Контракт на январь 2021 года, вступивший в силу накануне, состоял из двух сделок. Расчет по фьючерсам осуществляется финансово, физическая поставка воды не требуется.  

Ранее "Комментарии" писали, что правительство США рассматривает возможность исключения китайских компаний из американских фондовых бирж. Сообщается, что такой шаг станет частью более широких ограничений на инвестиции США в Китай. При этом на данный момент не существует точного механизма, как исключить китайские компании.

Тем временем Крупнейший банк Сингапура DBS запускает обмен фиатной валюты на криптовалютуТорговая платформа, получившая название DBS Digital Exchange, позволит клиентам торговать четырьмя криптоактивами — биткойнами (BTC), наличными биткойнами (BCH), эфиром (ETH) и XRP — за сингапурский доллар (SGD), гонконгский доллар (HKD), японскую иену (JPY) и доллар США (USD).



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Источник: https://www.bloombergquint.com/business/water-futures-to-start-trading-amid-growing-fears-of-scarcity
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