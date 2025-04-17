В Украине будет новая основная валюта: в НБУ распровели об изменениях

На сегодняшний день основной валютой, к которой привязывается курс валют в Украине, остается доллар США. В то же время, Национальный банк работает над созданием комплексного подхода к постепенному переходу на евро как ключевую валюту. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

НБУ (фото из открытых источников)

Он пояснил, что сейчас валютные интервенции на межбанковском рынке происходят именно в долларах США, поскольку эта валюта является основополагающей для формирования обменного курса.

Также Гелетий подчеркнул, что в условиях текущей экономической ситуации важно пристально следить за тенденциями на мировых финансовых рынках. В частности, из-за торговых конфликтов и других противоречий растет волатильность, что приводит к постепенному ослаблению доллара по отношению к евро.

"Несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар, с учетом того, что основной валютой привязки является доллар, соответственно курс гривны к евро и другим валютам исчисляется по кросскурсам. Поэтому мы наблюдаем девальвацию к евро", — отметил Гелетий.

Зампред НБУ также отметил, что вопрос перехода к евро находится в центре внимания регулятора через евроинтеграционный курс Украины и существенный вклад стран Евросоюза в усиление обороноспособности государства.

По его словам, из-за возможного дальнейшего разграничения глобальной торговли Нацбанк детально анализирует динамику курсов других валют. Особое внимание уделяется евро, поскольку Европейский Союз является одним из главных торговых партнеров Украины.

Гелетий сообщил, что в рамках специализированных рабочих групп Нацбанк активно изучает перспективы комплексного перехода на евро как главную валюту.

"Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе. Но это важное направление нашей работы, на котором мы сфокусированы и комплексно прорабатываем", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина откажется от доллара . Украина планирует переход с доллара на евро – такие изменения анонсировали в Национальном банке Украины. При этом заверили, что изменения будут постепенными и незаметными.

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона пояснила, что переход на евро — необходимый шаг в контексте интеграции Украины в ЕС. Она подчеркнула, что этот процесс не будет резким и положительно повлияет на экономику страны. При этом обозримые сроки изменений она не указала.

"Это точно реальность, которая состоится. Если мы хотим стать частью Европейского союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, то мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском союзе", — пояснила Рожкова.