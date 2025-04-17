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В Украине будет новая основная валюта: в НБУ распровели об изменениях

Украина может в краткосрочной перспективе перейти на новую основу валюту для формирования валютного курса, отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий

сегодня, 18:59
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Лиля Воробьева

На сегодняшний день основной валютой, к которой привязывается курс валют в Украине, остается доллар США. В то же время, Национальный банк работает над созданием комплексного подхода к постепенному переходу на евро как ключевую валюту. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

В Украине будет новая основная валюта: в НБУ распровели об изменениях

НБУ (фото из открытых источников)

Он пояснил, что сейчас валютные интервенции на межбанковском рынке происходят именно в долларах США, поскольку эта валюта является основополагающей для формирования обменного курса.

Также Гелетий подчеркнул, что в условиях текущей экономической ситуации важно пристально следить за тенденциями на мировых финансовых рынках. В частности, из-за торговых конфликтов и других противоречий растет волатильность, что приводит к постепенному ослаблению доллара по отношению к евро.

"Несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар, с учетом того, что основной валютой привязки является доллар, соответственно курс гривны к евро и другим валютам исчисляется по кросскурсам. Поэтому мы наблюдаем девальвацию к евро", — отметил Гелетий.

Зампред НБУ также отметил, что вопрос перехода к евро находится в центре внимания регулятора через евроинтеграционный курс Украины и существенный вклад стран Евросоюза в усиление обороноспособности государства.

По его словам, из-за возможного дальнейшего разграничения глобальной торговли Нацбанк детально анализирует динамику курсов других валют. Особое внимание уделяется евро, поскольку Европейский Союз является одним из главных торговых партнеров Украины.

Гелетий сообщил, что в рамках специализированных рабочих групп Нацбанк активно изучает перспективы комплексного перехода на евро как главную валюту.

"Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе. Но это важное направление нашей работы, на котором мы сфокусированы и комплексно прорабатываем", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина откажется от доллара . Украина планирует переход с доллара на евро – такие изменения анонсировали в Национальном банке Украины. При этом заверили, что изменения будут постепенными и незаметными.

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона пояснила, что переход на евро — необходимый шаг в контексте интеграции Украины в ЕС. Она подчеркнула, что этот процесс не будет резким и положительно повлияет на экономику страны. При этом обозримые сроки изменений она не указала.

"Это точно реальность, которая состоится. Если мы хотим стать частью Европейского союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, то мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском союзе", — пояснила Рожкова.



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Источник: https://www.youtube.com/live/DIFR6yPfDkw
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