В Украине до Нового года подешевели фрукты

Недавно в Украине значительно подешевели фрукты. Такую информацию предоставляют аналитики сайта EastFruit.

В Украине снизились цены на фрукты. Фото: РИА Новости

Так яблоки украинских производителей стоят от 7 гривен за килограмм. Это на 10-15 процентов дешевле, чем в этот же самый период в 2019 году. Бананы же раньше стоили от 20 до 29 гривен за килограмм. Цена варьируется в зависимости от поставщика.

В 2019 году цена на бананы достигала 24-26 гривен за килограмм.

Причина снижения цены частично в конкуренции, которая идет между импортерами фруктов.

В конце декабря можно было найти и относительно дешевые лимоны, цена которых начинается от 28 гривен за килограмм. В прошлом году за килограмм самых дешевых лимонов нужно было отдать 30 гривен.

Что касается главного атрибута Нового года — мандарин, то цены практически не изменились Таким образом можно приобрести фрукты, потратив 26 гривен за килограмм.

Фрукты радуют не только ценой, но и своим многообразием. Поэтому на полках можно увидеть различные виды и сорта одного и того же фрукта и выбрать именно то, что вам нравится.

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