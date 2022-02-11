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В Украине дорожает говядина: сколько теперь стоит килограмм

Названы актуальные цены на говядину в Украине

сегодня, 19:59
Автор:

Денис Подставной
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В Украине продолжает дорожать говядина. Ежемесячный рост цен на этот вид мяса наблюдается с июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине дорожает говядина: сколько теперь стоит килограмм

В Украине дорожает говядина

Так, в период с января по февраль в украинских супермаркетах ценник на говядину (гуляш) изменился на 15,42 грн. Согласно данным Минфин, в январе средняя стоимость этого мяса составляла 241,53 грн за килограмм. К февралю цена увеличилась до 256,95 грн/кг. 

Цены за килограмм говядины (гуляш) в крупных украинских супермаркетах:

Auchan — 206,95 грн.

Metro — 204,90 грн.

Novus — 359,00 грн.

Также за последний месяц выросли цены на говяжьи ребра. Ценник изменился более чем на 15 гривен. В январе 2022 года ребра в среднем продавали в супермаркетах по 145,27 грн/кг. А сейчас килограмм обойдется покупателям в 160,48 гривен. 

Цены за килограмм говяжьих ребер в крупных украинских супермаркетах:

Novus - 164,00 грн.

Auchan — 156,95 грн.

Отметим, что ежемесячное подорожание говяжьих ребер началось с ноября 2021 года. Однако самый резкий скачок цены произошел в период с августа по сентябрь 2021 года. За месяц мясо стало дороже на 15,50 грн. 

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Источник: https://minfin.com.ua/
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