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В Украине хотят сформировать запасы нефтепродуктов на два месяца

В правительстве анонсировали создание диверсифицированной системы хранения нефтепродуктов с запасами на два месяца.

сегодня, 21:06
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Автор:

Давиденко Евгения

Как сообщил глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль в соцсети Telegram, сегодня был одобрен законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. По задумке, в случае наступления кризисной ситуации, в резервах будут запасы, которые смогут удовлетворить потребность, по меньшей мере, 61 дня внутреннего потребления.

В Украине хотят сформировать запасы нефтепродуктов на два месяца

Фото: іnterfax.com.ua



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"Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга", — отметил премьер-министр Украины.


Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества в Украине. В нем решено запустить открытую продажу этого имущества через аукционы, в которых сможет принять участие украинский или иностранный бизнес. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация под надзором Фонда государственного имущества. По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время, ведь стоимость всех активов на территории государства, где происходит война, минимальна. По мнению Дмитрия Яблоновского, у государства мало вариантов, что делать с конфискованными объектами. По сути или правительство само должно их хранить, использовать или продать. Продажа через аукционы – лучшее решение, считает он. Экономический эксперт Даниил Монин тоже скептичен в оценке возможности выручить большие средства с аукционов. Однако предполагает, что возможно найдутся люди, которые готовы будут купить дешево активы, чтобы потом после войны задействовать в большем объеме или перепродать.




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