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В Украине массово закрываются ФЛПы: какие отрасли лидеры

Частные предприниматели начали активно закрывать свою деятельность в 2024 году.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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За первые 6 месяцев 2024 года в Украине закрылось почти 92 тыс. ФЛП. Это на 54% более высокие показатели закрытия частными предпринимателями, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование YouControl.Market.

В Украине массово закрываются ФЛПы: какие отрасли лидеры

В 2024 году в Украине массово закрываются ФЛПы. Фото из открытых источников

Согласно данным YouControl.Market, в целом в Украине закрылось почти 92 тыс. предпринимателей в первом полугодии 2024 года. Чаще ФЛПы закрывались в начале года – к маю в среднем было закрыто 16 тыс. ФЛП ежемесячно.

Больше всего ФЛП за 6 месяцев 2024 года закрылось в Киеве – более 12 тыс. Также среди лидеров Харьков – 5,3 тыс., Одесса – 3,8 тыс., Днепр – 3,3 тыс. и Львов – 2,8 тыс.

В Украине массово закрываются ФЛПы: какие отрасли лидеры - фото 2

70% закрытых ФЛП приходится на пять основных отраслей:

  • — розничная торговля – 32%;
  • — информационные технологии – 17,2%;
  • — другие услуги – 10,6%;
  • — транспорт и логистика – 8,1%;
  • — общественное питание – 5%.

Мужчины и женщины почти в одинаковом количестве закрывают ФЛПы: 44 тыс. женщин прекратили свою предпринимательскую деятельность (48%), а среди мужчин этот показатель составляет 47,7 тыс. (52%).

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк считает, что массовое закрытие ФЛП не стоит связывать с негативными тенденциями в экономике, ведь в Украине и дальше продолжает открываться большое количество ФЛП.

"В 2022 году и частично 2023 году владельцам и ФЛПам часто было не до того, чтобы юридически оформлять закрытие своего бизнеса, даже если де-факто бизнес-активность сворачивалась. Следовательно, часть запросов на закрытие и прекращение в 2024 году – это "отложенный спрос" на юридическое оформление прекращения бизнеса, который действительно возник раньше", — считает Корнилюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько должен заплатить ФЛП за экономическое бронирование от мобилизации.

Также "Комментарии" писали об изменениях в "Дие", которые будут полезны для ФЛП.



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Источник: https://blog.youcontrol.market/zakrittia-fopiv-v-ukrayini-zroslo-na-54-a-kompanii-na-15/
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Обсуждения

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Микола

сегодня, 19:46

Пора коригувати роботу кабміну

Игорь

сегодня, 15:35

Пусть скажут темп сокращения населения за последние 3 года! С такой властью никаких врагов не надо! Чем больше стране траншей, тем больше аппетиты у верховных воров, у людей последние сбережения крадут, причем в открытую. Даже свиньи чистоплотнее - не с.р.у.т там где жрут.


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