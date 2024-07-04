В Украине массово закрываются ФЛПы: какие отрасли лидеры

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Slava Kot
За первые 6 месяцев 2024 года в Украине закрылось почти 92 тыс. ФЛП. Это на 54% более высокие показатели закрытия частными предпринимателями, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование YouControl.Market.
В 2024 году в Украине массово закрываются ФЛПы. Фото из открытых источников
Согласно данным YouControl.Market, в целом в Украине закрылось почти 92 тыс. предпринимателей в первом полугодии 2024 года. Чаще ФЛПы закрывались в начале года – к маю в среднем было закрыто 16 тыс. ФЛП ежемесячно.
Больше всего ФЛП за 6 месяцев 2024 года закрылось в Киеве – более 12 тыс. Также среди лидеров Харьков – 5,3 тыс., Одесса – 3,8 тыс., Днепр – 3,3 тыс. и Львов – 2,8 тыс.
70% закрытых ФЛП приходится на пять основных отраслей:
Мужчины и женщины почти в одинаковом количестве закрывают ФЛПы: 44 тыс. женщин прекратили свою предпринимательскую деятельность (48%), а среди мужчин этот показатель составляет 47,7 тыс. (52%).
Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк считает, что массовое закрытие ФЛП не стоит связывать с негативными тенденциями в экономике, ведь в Украине и дальше продолжает открываться большое количество ФЛП.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько должен заплатить ФЛП за экономическое бронирование от мобилизации.
Также "Комментарии" писали об изменениях в "Дие", которые будут полезны для ФЛП.
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Микола
сегодня, 19:46
Пора коригувати роботу кабміну
Игорь
сегодня, 15:35
Пусть скажут темп сокращения населения за последние 3 года! С такой властью никаких врагов не надо! Чем больше стране траншей, тем больше аппетиты у верховных воров, у людей последние сбережения крадут, причем в открытую. Даже свиньи чистоплотнее - не с.р.у.т там где жрут.