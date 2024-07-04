В Украине массово закрываются ФЛПы: какие отрасли лидеры

За первые 6 месяцев 2024 года в Украине закрылось почти 92 тыс. ФЛП. Это на 54% более высокие показатели закрытия частными предпринимателями, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование YouControl.Market.



В 2024 году в Украине массово закрываются ФЛПы. Фото из открытых источников

Согласно данным YouControl.Market, в целом в Украине закрылось почти 92 тыс. предпринимателей в первом полугодии 2024 года. Чаще ФЛПы закрывались в начале года – к маю в среднем было закрыто 16 тыс. ФЛП ежемесячно.

Больше всего ФЛП за 6 месяцев 2024 года закрылось в Киеве – более 12 тыс. Также среди лидеров Харьков – 5,3 тыс., Одесса – 3,8 тыс., Днепр – 3,3 тыс. и Львов – 2,8 тыс.





70% закрытых ФЛП приходится на пять основных отраслей:

— розничная торговля – 32%;

— информационные технологии – 17,2%;

— другие услуги – 10,6%;

— транспорт и логистика – 8,1%;

— общественное питание – 5%.

Мужчины и женщины почти в одинаковом количестве закрывают ФЛПы: 44 тыс. женщин прекратили свою предпринимательскую деятельность (48%), а среди мужчин этот показатель составляет 47,7 тыс. (52%).

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк считает, что массовое закрытие ФЛП не стоит связывать с негативными тенденциями в экономике, ведь в Украине и дальше продолжает открываться большое количество ФЛП.

"В 2022 году и частично 2023 году владельцам и ФЛПам часто было не до того, чтобы юридически оформлять закрытие своего бизнеса, даже если де-факто бизнес-активность сворачивалась. Следовательно, часть запросов на закрытие и прекращение в 2024 году – это "отложенный спрос" на юридическое оформление прекращения бизнеса, который действительно возник раньше", — считает Корнилюк.

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