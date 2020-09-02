В Украине могут производить электромобили: Парламент поддержал соответствующие законопроекты

Сегодня, 2 сентября, на очередном заседании Парламента депутаты ободрили в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, которые призваны создать в Украине условия для производства электромобилей. Данный законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Сообщается, что инициаторами данных законопроектов стали депутаты из группы "Доверие", фракций "Слуга народа" и "Батькивщина", а также внефракционные нардепы. Проекты законов поддержали 316 и 308 народных избранников.

Фото: Олег Прасолов, источник: РГ

Так, стало известно, что в случае принятия законов, до конца 2028 года освобождается от обложения налогов и ввозной пошлины оборудование и комплектующие, которые импортируются в Украину с целью собственного производства электрокаров, а до 31 декабря 2033 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий автомобильной и электротехнической промышленности, полученная от реализации электромобилей, электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств.

Также, вместо 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2025 года продляется освобождение от НДС электромобилей, кроме того, перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, расширяется. Подчеркивается, что до 2030 года при закупке транспортных средств через систему публичных закупок доля транспортных средств с электрическими двигателями должна быть не ниже 50% от общего количества приобретенных.

Также, этими законопроектами расширяется перечень льгот для покупателей электромобилей. Так, предусматривается временная налоговая скидка по НДФЛ и освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что украинская экономика начала восстанавливаться.

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