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В Украине могут взлететь цены на сахар: сколько будем платить

Эксперты рассказали, на сколько в 2022 году в Украине изменятся цены на сахар

сегодня, 07:15
Автор:

Денис Подставной
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За 2021 год, в период с января по октябрь, стоимость сахарного песка в стране увеличилась более чем на 65%. В начале года стоимость одного килограмма составляла 13,1 грн., а к октябрь ценник изменился до 27,5 гривен. Согласно прогнозам экспертов, в текущем году сахарный песок может вырасти в цене как минимум на 20%. Об этом сообщает издание AgroNews.

В Украине могут взлететь цены на сахар: сколько будем платить

В Украине подорожает сахар. Фото из открытых источников

Например, по мнению руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, в 2022-ом сахар может подорожать на 20% минимум. Свою точку зрения он обосновал тем, что цены сахарного песка на наших полках напрямую зависит от ситуации на мировых рынках, поскольку наша страна является и экспортером и импортером этого продукта. По данным Bloomberg, в конце лета прошлого года мировые цены пошли вверх в связи с заморозками в Бразилии (один из крупнейших экспортеров). 

Как сообщают в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в течение 2021 года индекс цен на сахар увеличился на 37,5. Этот показатель является самым высоким начиная с 2016 года. Причиной тому стали сокращения объемов производства в Южной Америке. 

Андрей Шевчишин также добавил, что в этом году в Украине предполагается рост стоимости на минеральные удобрения, стройматериалы, а также металлопрокат. Это в свою очередь может повлиять на расходы при производстве готовой продукции.

По словам председателя правления НАЦ "Укрсахар" Назара Михайловина, ситуация на внутреннем рынке зависит больше от погодных условий, качества сырья и объемов производства сахара, чем от фьючерсных торгов. 

Как пишет издание, на сегодняшний день сахарозаводы вынуждены продавать свою продукцию дешевле себестоимости и терпеть при этом ущерб. Журналисты отмечают, что вряд ли эта ситуация поспособствует наращиваю производства и снижению цен в будущем. 

Вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш Балян предупредила, что в текущем году возможно подорожание сахара на 20-30% из-за инфляционных процессов и увеличения накладных расходов оптовых и розничных сетей, связанных с повышением стоимости энергоресурсов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что диетолог Дженаед Броделл рассказал, какими продуктами нужно обогатить рацион, если хотите избавиться от висцерального жира на животе.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что исследователи рассказали, почему нельзя злоупотреблять соевым соусом. Названа главная опасность продукта.



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Источник: https://agronews.ua/news/v-ukrayini-podorozhchaye-czukor/
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