В Украине могут запретить спам-рассылки и холодные звонки

Верховная Рада рассматривает законопроект, предусматривающий запрещение спам-рассылок и холодных звонков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на mmr.ua.

В Украине хотят запретить спам и холодные звонки

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала об этом в эфире телемарафона:

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"Мы полностью запретим спам и все эти звонки, которые поступают на телефоны, когда вам хотят что-то продать или предложить услугу. Это будет полностью запрещено – и рассылка, и звонки", – говорит нардеп.

Кроме того, будут урегулированы вопросы продакт-плейсмента:

"Это когда тот или иной герой пьет, например кефир, и вы видите, какой кефир он пьет. Это реклама и это нужно урегулировать. Мы планируем полностью запретить все лазейки, чтобы, например, продакт-плейсмент был разрешен для табачных изделий", — говорит Евгения Кравчук.

Холодные звонки (англ. cold calls) — рекламные телефонные звонки потенциальным клиентам, осуществляемым торговыми компаниями, с целью налаживания сотрудничества с ними. Звонки производятся без предварительной договоренности, исключительно по инициативе продавца. Основная цель таких звонков состоит в сборе сведений о потенциальных покупателях, информировании их о выгодах приобретения определенного продукта или услуг и, во многих случаях, назначении встречи.

Основные действия продавца товара или услуги заключаются в том, что он внимательно выслушивает собеседника, не перебивая его, по возможности выясняет причины такого возражения и условно соглашается с мнением собеседника, выражая при этом понимание его позиции и в то же время приводя конкретные аргументы относительно преимуществ предлагаемого предложения.

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