В Украине наблюдается повышенный спрос на китайские автомобили, среди них более 80% – электромобили.

В 2024 году украинцы приобрели около 14,4 тысяч новых легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

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Из этого количества более 11 тысяч автомобилей были новыми, что на 37% больше, чем в 2023 году, в то время как количество подержанных авто составило более 3,3 тысяч, что является снижением на 20%. Таким образом, китайские легковые автомобили охватили 16% рынка новых автомобилей в Украине. В сегменте подержанных авто, впервые зарегистрированных в Украине, доля китайских машин составляла 1,5%.

Особого внимания заслуживает тот факт, что большинство автомобилей китайского производства, приобретенных в Украине, оказались электрическими. Так, электромобили составляли 82% от общего количества китайских автомобилей, что указывает на устойчивую тенденцию к популяризации экологически чистых технологий.

Среди новых китайских моделей, которые пользовались наибольшим спросом в Украине в 2024 году, лидером стал Volkswagen ID.4 с 1625 проданными единицами, за ним следовали Honda M-NV (1279 авто) и BYD Song Plus (1062 авто). Также популярны были модели Nissan Ariya (766 авто) и Zeekr 001 (703 авто).

В сегменте подержанных китайских автомобилей, зарегистрированных в Украине, самыми популярными стали те же модели Volkswagen ID.4 (635 авто) и Nissan Ariya (259 авто). Кроме того, активно продавались модели Honda M-NV (175 авто), Zeekr 001 (175 авто) и Honda eNS1 (156 авто).

Всего в 2024 году украинцы приобрели более 222,1 тысячи подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 4% больше, чем в прошлом году. Кроме того, украинцы купили почти 70 тысяч новых авто, что также является положительной тенденцией на рынке автомобильной техники в стране.

Ранее "Комментарии" писали, что в Государственной пограничной службе Украины предупредили об изменениях правил въезда в Молдову. По информации пограничной полиции Республики Молдова, вступила в действие норма, которая обязывает водителей иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства во время въезда на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РМ от 13.05.2009 № 357).