Сегодня, 13 августа, в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Правда, не все его пункты. Об этом пишет "112 Украина".



Пока не будут действовать нормы касательно сертификации оборудования, системы онлайн-мониторинга и штрафы за проведение игр без лицензии. Соответственно игорный бизнес в Украине пока не сможет работать.

В партии "Слуга народа" ранее говорили, что для запуска игорных заведений в Украине потребуется от шести месяцев до года. Соответственно, игорный бизнес в нашей стране сможет начать работу только к следующему году.

Закон касается работы казино и казино-онлайн, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, а также игры в покер в интернете. Так, в покер можно будет играть онлайн, но не на деньги, а вот игры на деньги могут быть только в обычных казино. В то же время спортивный покер (турнирный покер) – спортивная игра, поэтому порядок проведения турниров определяет профильное министерство.

Согласно нормам закона в Украине остаются под запретом видеолотерейные терминалы и другие устройства визуализации, то есть автоматы, которые позволяют делать ставки на результат видеоигр и работают по принципу генератора случайных чисел.

Закон о легализации азартных игр затрагивает еще один закон – "О рекламе". Так, рекламировать азартные игры в Украине можно будет только при определенных условиях: запрещена наружная реклама, кроме вывесок, а также есть ограничения на другие виды рекламы.

Кроме того, теперь в азартные игры могут играть люди не моложе 21 года – раньше ограничения касались лиц моложе 18 лет. Устанавливаются и новые требования к игрокам и их идентификации, а также жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований. Не могут также быть организаторами и участниками азартных игр представители государства-оккупанта.

Ранее "Комментарии" писали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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