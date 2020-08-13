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Татьяна Веремеева
Сегодня, 13 августа, в Украине начал действовать закон о
легализации игорного бизнеса. Правда, не все его пункты. Об этом пишет "112
Украина".
Пока не будут действовать нормы касательно сертификации
оборудования, системы онлайн-мониторинга и штрафы за проведение игр без
лицензии. Соответственно игорный бизнес в Украине пока не сможет работать.
В партии "Слуга народа" ранее говорили, что для запуска
игорных заведений в Украине потребуется от шести месяцев до года. Соответственно,
игорный бизнес в нашей стране сможет начать работу только к следующему году.
Закон касается работы казино и казино-онлайн, проведения
букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, а
также игры в покер в интернете. Так, в покер можно будет играть онлайн, но не
на деньги, а вот игры на деньги могут быть только в обычных казино. В то же
время спортивный покер (турнирный покер) – спортивная игра, поэтому порядок
проведения турниров определяет профильное министерство.
Согласно нормам закона в Украине остаются под запретом видеолотерейные
терминалы и другие устройства визуализации, то есть автоматы, которые позволяют
делать ставки на результат видеоигр и работают по принципу генератора случайных
чисел.
Закон о легализации азартных игр затрагивает еще один
закон – "О рекламе". Так, рекламировать азартные игры в Украине можно будет
только при определенных условиях: запрещена наружная реклама, кроме вывесок, а
также есть ограничения на другие виды рекламы.
Кроме того, теперь в азартные игры могут играть люди не
моложе 21 года – раньше ограничения касались лиц моложе 18 лет. Устанавливаются и новые требования к игрокам и их идентификации, а
также жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований. Не могут
также быть организаторами и участниками азартных игр представители
государства-оккупанта.
Ранее "Комментарии" писали, что спикер Верховной Рады
Дмитрий Разумков
подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр".
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