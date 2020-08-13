kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.08.2020

BTC/USD

11497.25

ETH/USD

392.07

LTC/USD

54.32

НБУ 13.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса

Не все пункты закона будут действовать из сегодняшнего дня

сегодня, 11:39
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса

Сегодня, 13 августа, в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Правда, не все его пункты. Об этом пишет "112 Украина".

Пока не будут действовать нормы касательно сертификации оборудования, системы онлайн-мониторинга и штрафы за проведение игр без лицензии. Соответственно игорный бизнес в Украине пока не сможет работать.

В партии "Слуга народа" ранее говорили, что для запуска игорных заведений в Украине потребуется от шести месяцев до года. Соответственно, игорный бизнес в нашей стране сможет начать работу только к следующему году.

Закон касается работы казино и казино-онлайн, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, а также игры в покер в интернете. Так, в покер можно будет играть онлайн, но не на деньги, а вот игры на деньги могут быть только в обычных казино. В то же время спортивный покер (турнирный покер) – спортивная игра, поэтому порядок проведения турниров определяет профильное министерство.

Согласно нормам закона в Украине остаются под запретом видеолотерейные терминалы и другие устройства визуализации, то есть автоматы, которые позволяют делать ставки на результат видеоигр и работают по принципу генератора случайных чисел.

Закон о легализации азартных игр затрагивает еще один закон – "О рекламе". Так, рекламировать азартные игры в Украине можно будет только при определенных условиях: запрещена наружная реклама, кроме вывесок, а также есть ограничения на другие виды рекламы.

Кроме того, теперь в азартные игры могут играть люди не моложе 21 года – раньше ограничения касались лиц моложе 18 лет. Устанавливаются  и новые  требования к игрокам и их идентификации, а также жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований. Не могут также быть организаторами и участниками азартных игр представители государства-оккупанта.

Ранее "Комментарии" писали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!