В Украине ограничили ставки по микрокредитам на уровне 1% в день. Об этом сообщают "Комментарии".

Произвол МФО ограничат

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг", предусматривающий ограничение ставок по микрокредитам. Закон вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту" и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Ожидается, что закон поможет защитить заемщика от произвола МФО.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг поддержали 255 парламентариев. Авторы документа утверждают, что его принятие является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.

Украинцы ежемесячно берут 650 тысяч микрозаймов. Максимальная сумма кредита от МФО в большинстве случаев не превышает 20 тысяч гривен. Но имеют место случаи предоставления займов вдвое больше – до 40 тысяч гривен. При этом средняя ставка составляет 2-2,5% в день.

Тем временем, погранслужба объяснила "минирование территорий в границы с Венгрией". ГПСУ заявили о фейке по минированию границы вблизи Венгрии.

Путин назвал свои действия в Украине "войной" и сравнил их с конфликтом в Газе. Глава РФ окончательно перестал прятаться за аббревиатурой "СВО", но стал искать оправдания своим действиям в жестокостях конфликта в Газе.

А Маск требует больше проинформировать общественность.

