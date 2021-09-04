В Украине определили лучшие города для ведения бизнеса в 2021 году: как выглядит рейтинг

В Украине недавно опубликовали результаты нового исследования. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Программы "Конкурентоспособная экономика Украины" подготовило рейтинг конкурентно способных городов.

Возглавил рейтинг Хмельницкий (фото из открытых источников)

Известно, что такое исследование проводится уже второй год. Для создания такого рейтинга специалисты проанализировали деятельность 45 городов Украины. Они внимательно изучали и узнавали, где наиболее благоприятный бизнес-климат и эффективное экономическое управление.

Подготовило отчет Агентство США по международному развитию (USAID), предоставляя субконтракт компаниями "Инфо Сапиенс" и "Институт экономических исследований и политических консультаций".

Какие результаты исследования?

В исследовании сообщают, что разница в значениях ИКМ для первого и последнего места в рейтинге сохраняется большой — 67,65 к 36,84 пункта. Это, как и в прошлом году, свидетельствует о существенной разнице в деловом климате, политике местных советов и конкурентоспособности каждого города.





Рейтинг поделили на 3 категории: зеленый — высокая конкурентоспособность, желтая — средняя конкурентоспособность и красная -невисокая конкурентоспособность. У каждого города указано его ИКМ и место в рейтинге. Поэтому в зеленую зону попали 11 городов.

В оранжевую зону попало наибольшее количество городов. То есть, там можно работать, но есть много препятствий, которые нужно преодолеть.

В рейтинге худших городов почему-то оказались такие крупные регионы как Одесса, Харьков и Днепр. Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что опубликован ежегодный рейтинг лучших мировых университетов. В июне 2021года британская компания Quacquarelli Symonds, специализирующаяся на анализе высших учебных заведений по всему миру, опубликовала ежегодный рейтинг мировых университетов. Он рассматривается как один из трех самых авторитетных в мире наряду с "Академическим рейтингом университетов мира" и Times Higher Education World University Rankings.

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