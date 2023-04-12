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В Украине открыли доступ к ранее закрытым данным: о чем теперь можно узнать

Доступ к ним был закрыт с началом широкомасштабного вторжения

сегодня, 10:36
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Автор:

Константин Куликов

Открытые данные в строительстве снова доступны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

В Украине открыли доступ к ранее закрытым данным: о чем теперь можно узнать

Відкриті дані - основа демократичного суспільства

"Теперь журналистам и общественности будет легче контролировать застройку городов и противодействовать коррупции, — пишет должностное лицо. — После полномасштабного вторжения силовые органы закрыли общий доступ к данным по соображениям безопасности. Сейчас портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и Портал открытых данных ( https://data.gov.ua/) работают. Команда Минцифры систематически коммуницировала с силовым блоком, чтобы данные по строительству открыли. Вместе определили перечень информации, которая не несет угрозы национальной безопасности".


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Итак, сейчас снова можно смотреть:

— публичную карту строительства; на ней отражаются недавно выданные разрешения на проведение строительных работ;

— сведения по конкретному объекту строительства;

— информацию о строительстве по адресам.

"Открытые данные — основа для развития демократии, поддержки от наших стратегических партнеров и быстрого послевоенного восстановления. Продолжаем активно работать с силовым блоком, чтобы открыть доступ ко всем реестрам, которые закрыли из-за полномасштабного вторжения", – пишет чиновник.

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"За все будет ответ и ответственность".



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