В Украине планируют повысить «минималку» до 7700 гривен: когда это произойдет

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Вечканова Елена
Украинское
правительство на протяжении нескольких последних лет исправно изменяет размер
минимальной зарплаты в сторону повышения. По словам главы министерства финансов
Сергея Марченко, в 2022 году следует ожидать очередного "скачка" в этих выплатах,
сообщает "24 канал".
Министр финансов Сергей Марченко о повышении "минималки". Фото из открытых источников
Таким образом, украинцам
планируют предложить "минималку" размером в 7700 гривен. Как объяснил Марченко,
Украина оставила фискальное пространство и рассматривает возможность увеличения
зарплат благодаря нераспределенным расходам.
Помимо "минималки", эти финансы могут использовать для увеличения прожиточного минимума и
изменения уровня выплат для пенсионеров.
Министр финансов называет
такую стратегию приоритетной, а также обещает, что на нее будут опираться,
разрабатывая проекты бюджета на каждый из следующих трех лет (2022-2024).
Также чиновник
напомнил, что все эти планы прописаны в новой бюджетной декларации, которую
Верховная Рада поддержала, прежде чем уйти на "каникулы". По мнению Марченко,
многие нардепы считают такой документ не слишком реалистичным, но у Минфина —
другой взгляд.
Этот документ
будет ориентиром для госбюджета на все те же ближайшие три года.
Отметим, что
нынешний размер минимальной зарплаты — 6000 гривен.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, каким размер выплат учителям, а также студенческих стипендий видят в
Комитете науки и образования. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, почему, по мнению эксперта, в Украине отменили повышение пенсий отдельным категориям.
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