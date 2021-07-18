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Главная Новости Бизнес экономика В Украине планируют повысить «минималку» до 7700 гривен: когда это произойдет
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В Украине планируют повысить «минималку» до 7700 гривен: когда это произойдет

Уже в 2022 году работающие украинцы могут рассчитывать на увеличение минимальной заработной платы до почти 8000 гривен

сегодня, 16:46
Автор:

Вечканова Елена








Украинское правительство на протяжении нескольких последних лет исправно изменяет размер минимальной зарплаты в сторону повышения. По словам главы министерства финансов Сергея Марченко, в 2022 году следует ожидать очередного "скачка" в этих выплатах, сообщает "24 канал".

В Украине планируют повысить «минималку» до 7700 гривен: когда это произойдет

Министр финансов Сергей Марченко о повышении "минималки". Фото из открытых источников

Таким образом, украинцам планируют предложить "минималку" размером в 7700 гривен. Как объяснил Марченко, Украина оставила фискальное пространство и рассматривает возможность увеличения зарплат благодаря нераспределенным расходам.

"Они составляют от 50 до 10 миллиардов гривен", — подчеркнул министр.

Помимо "минималки", эти финансы могут использовать для увеличения прожиточного минимума и изменения уровня выплат для пенсионеров.

Министр финансов называет такую стратегию приоритетной, а также обещает, что на нее будут опираться, разрабатывая проекты бюджета на каждый из следующих трех лет (2022-2024).

"Деньги для увеличения этих выплат существуют", — акцентировал внимание Сергей Марченко.

Также чиновник напомнил, что все эти планы прописаны в новой бюджетной декларации, которую Верховная Рада поддержала, прежде чем уйти на "каникулы". По мнению Марченко, многие нардепы считают такой документ не слишком реалистичным, но у Минфина — другой взгляд.

"Чудес не обещаем, заоблачных вещей каких-то — тоже. Вполне себе прагматичный документ", — отметил Марченко.

Этот документ будет ориентиром для госбюджета на все те же ближайшие три года.

Отметим, что нынешний размер минимальной зарплаты — 6000 гривен.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким размер выплат учителям, а также студенческих стипендий видят в Комитете науки и образования. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему, по мнению эксперта, в Украине отменили повышение пенсий отдельным категориям.



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Источник: https://youtu.be/ER0YSKJGvGY
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