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Главная Новости Бизнес экономика В Украине подешевели свинина и курятина - актуальные цены
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В Украине подешевели свинина и курятина - актуальные цены

Согласно информации Госстата, курятина и свинина подешевели, однако в цене выросли товары животного происхождения

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

По Украине уменьшилась цена на свинину и курятину в январе этого года. Данную информацию сообщает Государственная служба статистики.

В Украине подешевели свинина и курятина - актуальные цены

Цена на мясо в Украине 2021 - сколько стоит свинина и курятина. Фото: u-f.ru

Согласно данным, с января 2020-го года по январь 2021-го года, свинина подешевела на 2,4 процента, куриные тушки на 1,4 процента, куриное филе — на 6,4 процента.

Теперь свинина стоит примерно 115,16 гривны за килограмм, курятина в тушках — до 93,99 гривны за килограмм, филе птицы — до 57,40 гривны за килограмм.

Стоит заметить, что на другие товары животного происхождения цена наоборот поднялась.

Соответственно, в январе сало можно было купить в среднем за 81,72 гривны за килограмм, что на 6,1 процента дороже, чем в прошлом году. На колбасу вареную первого сорта цена поднялась на 7,1 процента и составляет 104,73 гривны за килограмм.

Самый дорогой мясной продукт — говядина. Она стоит по 149,51 гривны за килограмм. Цена на этот вид мяса за год поднялась на 10,9 процента.

Стоимость яиц увеличилась более чем на половину (56,4%). Теперь десяток яиц стоит в среднем 32,31 гривны.

Кроме того, подорожала и рыба. Мороженый продукт обойдется в 81,96 гривны за килограмм, что на 5,1 процента больше, чем в прошлом году.

Напомним, что розничные сети АЗС в Украине снова повысили тарифы на дизельное топливо, а также на бензин. На многих автозаправках произошло изменение цен. Актуальную стоимость топлива можно посмотреть на нашем сайте.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что последние дни гривна на валютном рынке укрепляется. Курс украинской национальной валюты будет стабильным и в дальнейшем. Такой прогноз сделал министр финансов Украины Сергей Марченко. Детальный прогноз можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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