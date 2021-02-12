В Украине подешевели свинина и курятина - актуальные цены

По Украине уменьшилась цена на свинину и курятину в январе этого года. Данную информацию сообщает Государственная служба статистики.

Цена на мясо в Украине 2021 - сколько стоит свинина и курятина. Фото: u-f.ru

Согласно данным, с января 2020-го года по январь 2021-го года, свинина подешевела на 2,4 процента, куриные тушки на 1,4 процента, куриное филе — на 6,4 процента.

Теперь свинина стоит примерно 115,16 гривны за килограмм, курятина в тушках — до 93,99 гривны за килограмм, филе птицы — до 57,40 гривны за килограмм.

Стоит заметить, что на другие товары животного происхождения цена наоборот поднялась.

Соответственно, в январе сало можно было купить в среднем за 81,72 гривны за килограмм, что на 6,1 процента дороже, чем в прошлом году. На колбасу вареную первого сорта цена поднялась на 7,1 процента и составляет 104,73 гривны за килограмм.

Самый дорогой мясной продукт — говядина. Она стоит по 149,51 гривны за килограмм. Цена на этот вид мяса за год поднялась на 10,9 процента.

Стоимость яиц увеличилась более чем на половину (56,4%). Теперь десяток яиц стоит в среднем 32,31 гривны.

Кроме того, подорожала и рыба. Мороженый продукт обойдется в 81,96 гривны за килограмм, что на 5,1 процента больше, чем в прошлом году.

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