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Главная Новости Бизнес экономика В Украине подорожает хлеб - цена и причины
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В Украине подорожает хлеб - цена и причины

Цена на хлеб вырастет на 10-15%

сегодня, 17:55
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В Украине подорожает хлеб - цена и причины

Алексей Дорошенко назвал причину подорожания хлеба. Фото: static.1000.menu

Эксперт отметил, что подорожание продукта тесно связано с повышением цен на электроэнергию и газ. Еще одной весомой причиной стало подорожание главной составляющей хлеба — зерна.

Алексей Дорошенко прогнозирует, что цена на обычный хлеб повысится на 10-15%, на премиальные сорта хлеба и кондитерскую продукцию — на 20-25%.

"Пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба потребителя защищает декларирования цен торговлей", — отметил Алексей Дорошенко.

Специалист сообщил, что правительство рассматривает все возможные варианты, чтобы не допустить роста цены на продукт. Однако любые действия и сдвиги произойдут не скоро.

Также ранее адвокат и председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов. Кроме очевидных неудобств, которые причиняет рост тарифов на "коммуналку", есть и другие неприятные моменты. Подробнее о них читайте в нашем материале.

Напомним, что Кабинет министров Украины выступил за введение помощи для "экономической реинтеграции" трудовых мигрантов при возвращении на Родину. Если инициативу поддержит Верховная Рада, то человек, который вернулся в Украину и желает открыть собственное дело, может взять на это до 150 тыс. гривен. Мнения экспертов относительно возможного нововведения читайте на нашем сайте.

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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-pognozuyut-zrostannya-cin-na-hlib-1716625.html
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Обусуждения

Алекс

сегодня, 18:02

Зерно продали за кордон, держрезерв миші зжерли. От вам і епоха зубожіння.

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