В Украине подорожает хлеб - цена и причины

В Украине вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Алексей Дорошенко назвал причину подорожания хлеба. Фото: static.1000.menu

Эксперт отметил, что подорожание продукта тесно связано с повышением цен на электроэнергию и газ. Еще одной весомой причиной стало подорожание главной составляющей хлеба — зерна.

Алексей Дорошенко прогнозирует, что цена на обычный хлеб повысится на 10-15%, на премиальные сорта хлеба и кондитерскую продукцию — на 20-25%.

"Пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба потребителя защищает декларирования цен торговлей", — отметил Алексей Дорошенко.

Специалист сообщил, что правительство рассматривает все возможные варианты, чтобы не допустить роста цены на продукт. Однако любые действия и сдвиги произойдут не скоро.

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