В Украине подорожает хлеб - цена и причины

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Кириєнко Анна
В Украине вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Алексей Дорошенко назвал причину подорожания хлеба. Фото: static.1000.menu
Эксперт отметил, что подорожание продукта тесно связано с повышением цен на электроэнергию и газ. Еще одной весомой причиной стало подорожание главной составляющей хлеба — зерна.
Алексей Дорошенко прогнозирует, что цена на обычный хлеб повысится на 10-15%, на премиальные сорта хлеба и кондитерскую продукцию — на 20-25%.
Специалист сообщил, что правительство рассматривает все возможные варианты, чтобы не допустить роста цены на продукт. Однако любые действия и сдвиги произойдут не скоро.
Также ранее адвокат и председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов. Кроме очевидных неудобств, которые причиняет рост тарифов на "коммуналку", есть и другие неприятные моменты. Подробнее о них читайте в нашем материале.
Напомним, что Кабинет министров Украины выступил за введение помощи для "экономической реинтеграции" трудовых мигрантов при возвращении на Родину. Если инициативу поддержит Верховная Рада, то человек, который вернулся в Украину и желает открыть собственное дело, может взять на это до 150 тыс. гривен. Мнения экспертов относительно возможного нововведения читайте на нашем сайте.
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