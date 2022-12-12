В Украине подорожал хлеб: цены пробили психологическую отметку

В нашей стране за последнее время ощутимо прибавил в цене хлеб. В этом месяце хлеб превзошел психологическую отметку. Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

В Украине подорожал хлеб (фото из открытых источников) песня о Мариуполе

Отмечается, что уже 11 декабря буханка белого хлеба, весящая 650 граммов, стоит 32,08 грн.

Повышение — 0,71 грн, что больше цен в ноябре, тогда хлеб стоил 31,37 грн.

Важно, что пшеничная буханка стала дороже уже с сентября, в конце года новая цена превзошла психологическую отметку.

В разных торговых точках хлеб стоит по-разному. Так, в Megamarketе белый хлеб стоит 32,16 грн, а в Novus немного дешевле — 31,99 грн.

Цена хлеба меняется в сторону повышения третий месяц подряд. Об этом свидетельствует статистика его удорожания:

Октябрь – 31,06 грн. (1,71 грн);

ноябрь – 31,37 грн (0,31 грн);

декабрь – 32,08 грн. (0,71 грн).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине подорожал популярный фрукт . За август в крупных украинских супермаркетах подорожали яблоки. Об этом сообщили на сайте Минфина. Средние цены в июле на яблоки (украинские) в супермаркетах составили 18,67 гривны за килограмм. В августе ценники на фрукты выросли до 23,96 грн/кг. Яблоки Айдареда за этот период подорожали на 50 копеек, стоимость изменилась с 11,30 до 11,80 грн. За последние пять лет самые высокие цены на яблоки (украинские) были отмечены в июле 2020 года. Тогда килограмм фрукта продавали в магазинах по 37,06 грн. Самая низкая цена была в декабре 2018 года. Покупатели платили за килограмм яблок 6,48 грн.

Также "Комментарии" писали о том, что в НБУ сообщили, когда снизится инфляция . Рост потребительских цен в Украине, по итогам октября, ускорился до 26,6% в годовом исчислении. В ноябре инфляция продолжала расти, отмечают в Национальном банке. Согласно данным регулятора, основные причины ускорения инфляции и удорожания товаров неизменны.

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