В Украине подорожал пряный овощ: новая цена

С начала декабря в стране стали стремительно расти цены на чеснок. Об этом сообщат сайт Минфин.

Чеснок. Фото из открытых источников

По данным источника, в ноябре этого года стоимость килограмма чеснока составляла 94,51 гривен. На сегодняшний день килограмм пряного овоща обойдется покупателю в среднем в 104,17 гривен.

Также на сайте Минфина указывается, что в начале 2021 года цена на чеснок в Украине составляла 67,90 гривен за один килограмм. Самая высокая стоимость овоща была зафиксирована в июне 2017 года. Тогда килограмм чеснока в среднем обходился покупателям в 152,62 грн. А в прошлом году, максимальная цена составляла 137,80 грн/кг.

Цены в супермаркетах:

- Auchan — 89,90 грн.

- Novus — 92,99 грн.

- Megamarket — 149,90 грн.

- Varus - 83,90 грн.

К слову, за последний месяц практически на 20 гривен выросла цена на перец болгарский желтый. В декабре его стоимость составила 89,40 грн/кг, а месяц ранее ценник на овощ был 67,95 гривен за один килограмм. Также изменились цены на молодую и белокочанную капусту. В ноябре стоимость молодой капусты составляла 18,98 грн/кг, а в декабре — 21,67 грн/кг. Цена на белокочанную капусту в декабре составила 9,02 грн/кг, а в ноябре — 7,93 гривен за один килограмм.

чего не хватает организму, когда очень хочется чеснока. Резкое либо постоянное желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на то, что в работе организма где-то произошел сбой. Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том,

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