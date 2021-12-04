logo

BTC/USD

49379.04

ETH/USD

4112.93

LTC/USD

162.95

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика В Украине подорожал пряный овощ: новая цена
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подорожал пряный овощ: новая цена

В Украине цены на чеснок выросли на 10 гривен за месяц

сегодня, 20:45
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

С начала декабря в стране стали стремительно расти цены на чеснок. Об этом сообщат сайт Минфин. 

В Украине подорожал пряный овощ: новая цена

Чеснок. Фото из открытых источников

По данным источника, в ноябре этого года стоимость килограмма чеснока составляла 94,51 гривен. На сегодняшний день килограмм пряного овоща обойдется покупателю в среднем в 104,17 гривен. 

Также на сайте Минфина указывается, что в начале 2021 года цена на чеснок в Украине составляла 67,90 гривен за один килограмм. Самая высокая стоимость овоща была зафиксирована в июне 2017 года. Тогда килограмм чеснока в среднем обходился покупателям в 152,62 грн. А в прошлом году, максимальная цена составляла 137,80 грн/кг. 

Цены в супермаркетах: 

- Auchan — 89,90 грн.

- Novus — 92,99 грн.

- Megamarket — 149,90 грн.

- Varus - 83,90 грн.

К слову, за последний месяц практически на 20 гривен выросла цена на перец болгарский желтый. В декабре его стоимость составила 89,40 грн/кг, а месяц ранее ценник на овощ был 67,95 гривен за один килограмм. Также изменились цены на молодую и белокочанную капусту. В ноябре стоимость молодой капусты составляла 18,98 грн/кг, а в декабре — 21,67 грн/кг. Цена на белокочанную капусту в декабре составила 9,02 грн/кг, а в ноябре — 7,93 гривен за один килограмм. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, чего не хватает организму, когда очень хочется чеснокаРезкое либо постоянное желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на то, что в работе организма где-то произошел сбой.

Также издание информировало о том, что зачем врачи советуют класть под подушку зубчик чеснока. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8&g=%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8&w=%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!