В Украине подписан первый инвестдоговор в рамках поддержки крупных проектов

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Украина дала старт программе поддержки масштабных инвестиционных проектов. В ходе бизнес-форума "Сделано в Украине" был подписан первый инвестиционный договор между Кабинетом Министров Украины и компаниями ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин". Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Бизнес-форум "Сделано в Украине". Фото из открытых источников
Настоящий договор предусматривает государственную поддержку строительства завода по переработке соевого шрота мощностью 500 тонн в сутки в Полтавской области. От правительства документ подписала Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины.
Агрохолдинг "Астарта" инвестирует более 76 млн евро в модернизацию производства, что создаст 110 новых рабочих мест. Кроме развития аграрного сектора компания внесет свой вклад во внедрение инновационных технологий в переработке сои.
Программа предлагает ряд льгот для предприятий, реализующих инвестиционные проекты. Среди основных стимулов — освобождение от ввозной пошлины и НДС на оборудование, освобождение от налога на прибыль сроком до пяти лет, а также компенсация расходов на подключение к инженерным сетям. Инвесторы, вкладывающие более 12 млн евро, могут претендовать на возмещение до 30% от объема инвестиций.
Программа нацелена на поддержку проектов в разных секторах: производство, добычу полезных ископаемых, транспорт, медицину, образование и туризм.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Сделано в Украине" озвучил ключевые преимущества политики, направленной на развитие отечественного производства. По его словам, государство инвестирует в украинских производителей и эти вложения возвращаются в виде налогов, новых рабочих мест и социальной стабильности.
Новости