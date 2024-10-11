В Украине подписан первый инвестдоговор в рамках поддержки крупных проектов

Украина дала старт программе поддержки масштабных инвестиционных проектов. В ходе бизнес-форума "Сделано в Украине" был подписан первый инвестиционный договор между Кабинетом Министров Украины и компаниями ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин". Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



Бизнес-форум "Сделано в Украине". Фото из открытых источников

Настоящий договор предусматривает государственную поддержку строительства завода по переработке соевого шрота мощностью 500 тонн в сутки в Полтавской области. От правительства документ подписала Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины.

"Сегодня мы запустили программу поддержки проектов с крупными инвестициями. Механизм так называемых "инвестняний", который годами ждал воплощения, сейчас заработал. Сегодня, во время мероприятия "Сделано в Украине", мы подписали первый инвестиционный договор с компанией "Астарта". Я особенно радуюсь, что первой получит государственную поддержку компания, работающая в области переработки. Также правительство одобрило подписание еще одного инвестиционного договора", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Агрохолдинг "Астарта" инвестирует более 76 млн евро в модернизацию производства, что создаст 110 новых рабочих мест. Кроме развития аграрного сектора компания внесет свой вклад во внедрение инновационных технологий в переработке сои.

Программа предлагает ряд льгот для предприятий, реализующих инвестиционные проекты. Среди основных стимулов — освобождение от ввозной пошлины и НДС на оборудование, освобождение от налога на прибыль сроком до пяти лет, а также компенсация расходов на подключение к инженерным сетям. Инвесторы, вкладывающие более 12 млн евро, могут претендовать на возмещение до 30% от объема инвестиций.

Программа нацелена на поддержку проектов в разных секторах: производство, добычу полезных ископаемых, транспорт, медицину, образование и туризм.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Сделано в Украине" озвучил ключевые преимущества политики, направленной на развитие отечественного производства. По его словам, государство инвестирует в украинских производителей и эти вложения возвращаются в виде налогов, новых рабочих мест и социальной стабильности.