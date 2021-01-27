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Главная Новости Бизнес экономика В Украине продают поддельный кофе: как не купить фальшивку
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В Украине продают поддельный кофе: как не купить фальшивку

Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фальшивого кофе

сегодня, 12:05
Автор:

Мокрик Анастасия

В Украине практически половина растворимого кофе, который можно приобрести в магазинах или на рынках, являются фальсификатом. Об этом сообщил Сергей Вербов, эксперт Европейской бизнес-ассоциации.

В Украине продают поддельный кофе: как не купить фальшивку

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Так, по словам эксперта, больше всего в Украине продается подделок сублимированного кофе. Фальсификат этого продукта на рынке составляет 40%. Отмечается, что именно этот кофе пользуется большим спросом. Поэтому его и больше всего подделывают.

Технолог кофейного производства Кристина Радчук также прокомментировала данную ситуацию в стране. Она отметила, что потребитель зачастую получает вместо кофе кофейный напиток, даже сам того не подозревая. В состав данного напитка могут входить такие компоненты как ячмень, цикорий, а также различные злаковые продукты. Нельзя исключать и то, что в подделки добавляют ароматизаторы. Поэтому, говорить о безопасности таких напитков нельзя, так как состав фальсифицированных продуктов полностью никто не знает.

На сегодняшний день покупатель, выбирая кофе, не сможет самостоятельно отличить подделку от оригинала. В кофейные напитки добавлены очень хорошо подобранные вкусовые добавки, которые не дают потребителю отличить его от настоящего кофе.

Эксперты советуют не покупать кофе на рынках и в интернете. Поскольку именно эти места переполнены фальсификатами. Лучше всего покупать кофе в супермаркетах, где вам выдадут фискальный чек, что сделает вас защищенным как потребителя. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какой кофейный напиток самый "опасный" для планеты, а также о шести правилах полезного кофе.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/7439-poddelnyy-kofe-navodnil-ukrainu-chto-nado-znat-o-falshivke
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