В Украине продолжает дорожать гречка: цены побили пятилетний рекорд

В этом месяце в Украине цены на гречку побили все рекорды за практически пять лет. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Названы цены на гречку в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным источника, по состоянию на 1 февраля 2022 года ценник на гречку составляет 50,85 грн. Стоит отметить, что в январе этого года гречка обходилась покупателям в 50,20 гривен. То есть, за месяц крупа подорожала на 65 копеек.

Минфин опубликовал цены на гречку (1 кг) сразу в нескольких супермаркетах:

• Metro — 45,20 грн;

• Novus — 44,99 грн;

• Auchan — 54,30 грн;

• Varus - 58,90 грн.

Кроме того, на сайте Минфин опубликовали стоимость гречки за последние пять лет. Как оказалось, в феврале и январе 2022 года стоимость гречки начала бить рекорды. К концу 2021-го крупа, наоборот, стала немого дешеветь. Ее цена составляла 47, 26. Всего за месяц ее средняя цена по Украине увеличилась практически на четыре гривны.

За последние пять лет самая низкая цена на килограмм гречки был в июне 2019 года. Тогда крупу можно приобрести за 16,73 грн/кг. Резкий скачок цен произошел в апреле 2020 года. Тогда за месяц гречка подорожала практически на 10 гривен. Ее стали продавать по 42,71 грн/кг. Затем в течение всего года цена менялись ежемесячно, но в пределах 1-2 гривен.

С начала 2021 года крупа стала стремительно дорожать. Спад цен на гречку случился в в мае. Тогда крупа за месяц стала дешевле на две гривны. Следующий скачок цен произошел в ноябре. Ценник вырос с 45,28 до 47,90 грн/кг. Затем в декабре гречка начала дешеветь, но уже с нового года ценник рекордно взлетел.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о пяти утренних упражнениях, которые заменят кофе.

Также издание писало о том, что нутрициолог Вероника Хуснутдинова рассказала, с помощью какого натурального средства можно укрепить иммунитет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!