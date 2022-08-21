В Украине растут цены на продукты: что подорожало

В период с июня по июль текущего года в Украине подорожало мясо, овощи, крупы, а также молочные продукты. Об этом сообщается в обновленной статистике на сайте Госстата.

Цены на продукты. Фото из открытых источников

За этот период значительно изменился средний ценник на гречневую крупу. В июне стоимость одного килограмма гречки составляла 81,23 грн, а в июле цена выросла более чем на 10 грн — до 93,23 грн/кг.

Что касается цен на мясо, то больше всего за месяц увеличились средние цены на свинину. Стоимость повысилась с 140,24 грн/кг до 144,35 грн/кг. Куриное филе подорожало со 131,97 грн/кг до 133,60 грн/кг. Говядина, наоборот, стала дешевле практически на пять гривен. Цена на мясо упала с 205,59 грн/кг до 200,63 грн/кг.

Молочные продукты подорожали незначительно. Сливочное масло (200г) изменилось в цене с 59,97 грн до 60,13 грн. Сметана жирностью до 15% подорожала на 7 копеек — до 85,07 грн/кг. Средний ценник на мягкие жирные сыры вырос со 146,76 грн/кг до 147,15 грн/кг.

Также на месяц зафиксирован рост цен на овощи. Так, картофель за это время подорожал более чем на 6 гривен — с 12,24 грн/кг до 18,93 грн/кг. Стоимость моркови повысилась с 27,69 грн/кг до 31,99 грн/кг. Лук репчатый подорожал с 25,70 грн/кг до 28,60 грн/кг. А белокочанная капуста упала в цене с 39,57 грн/кг до 34,23 грн/кг.





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