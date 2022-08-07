В Украине резко подорожал популярный овощ: названы новые цены

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Анастасия
В августе в украинских супермаркетах значительно выросли цены на красные помидоры. Об этом сообщается на сайте Минфин.
В Украине дорожают овощи. Фото из открытых источников
В период с июля по август стоимость килограмма красных помидоров в крупных супермаркетах увеличилась с 58,08 грн до 69,70 гривен. Разница составляет 11,62 грн.
Актуальные средние цены на красные помидоры в супермаркетах:
Auchan — 69,90 грн/кг;
Varus — 59,90 грн/кг;
Megamarket — 89,00 грн/кг;
Novus — 59,99 грн/кг.
За последние пять лет самая высокая цена на красные помидоры была зафиксирована в апреле 2022 года. Тогда килограмм продавали по 83,83 грн/кг. В период с марта по апрель ценник резко вырос практически на 14 гривен. А самая низкая цена на красные помидоры была в августе 2017 года. Тогда килограмм обходился покупателям в супермаркетах в 11,50 грн.
К слову, с июля по август также подорожали помидоры сливка. Ценник изменился с 70,08 грн/кг до 73,88 грн/кг. А розовые помидоры за этот период, наоборот, подешевели. Ранее килограмм продавали в среднем по 70,86 грн, а сейчас средняя цена в супермаркетах на розовые помидоры составляет 67,93 грн/кг.
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