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В Украине резко подорожал популярный овощ: названы новые цены

Цена на овощ выросла более чем на 10 гривен за месяц

сегодня, 12:40
Автор:

Анастасия
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В августе в украинских супермаркетах значительно выросли цены на красные помидоры. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине резко подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине дорожают овощи. Фото из открытых источников

В период с июля по август стоимость килограмма красных помидоров в крупных супермаркетах увеличилась с 58,08 грн до 69,70 гривен. Разница составляет 11,62 грн.

Актуальные средние цены на красные помидоры в супермаркетах: 

Auchan — 69,90 грн/кг;

Varus — 59,90 грн/кг;

Megamarket — 89,00 грн/кг;

Novus — 59,99 грн/кг.

За последние пять лет самая высокая цена на красные помидоры была зафиксирована в апреле 2022 года. Тогда килограмм продавали по 83,83 грн/кг. В период с марта по апрель ценник резко вырос практически на 14 гривен. А самая низкая цена на красные помидоры была в августе 2017 года. Тогда килограмм обходился покупателям в супермаркетах в 11,50 грн. 

К слову, с июля по август также подорожали помидоры сливка. Ценник изменился с 70,08 грн/кг до 73,88 грн/кг. А розовые помидоры за этот период, наоборот, подешевели. Ранее килограмм продавали в среднем по 70,86 грн, а сейчас средняя цена в супермаркетах на розовые помидоры составляет 67,93 грн/кг. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стали известны актуальные цены на болгарский перец в украинских супермаркетах. За месяц стоимость овоща увеличилась практически на 13 гривен. Стоит отметить, что до этого болгарский перец (желтый) стал дешевле более чем на 10 гривен.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что в Украине значительно изменилась цена на чеснок. Пряный овощ изменился в цене на 20 гривен. Стоимость молодого чеснока также немного изменилась. Стали известны актуальные цены на овощ. 



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Источник: https://minfin.com.ua/
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