В Украине резко подорожали овощи из борщового набора: сколько будут платить потребители

Теперь, чтобы купить традиционные овощи для того, чтобы приготовить украинский борщ, нужно в два раза больше денег. А ведь их стоимость за год увеличилась в два раза. Об этом сообщает ТСН.

В Украине выросли цены на некоторые овощи (фото из открытых источников)

Эксперты, говоря о подорожании обычных овощей, выращиваемых в нашей стране, констатируют, что в январе этого года белокочанная капуста стоит для покупателей более 12 гривен за килограмм. Лук так же кусается. С новой ценой он стоит 15 гривен за кило. Килограмм моркови обойдется потребителям уже в 10 гривен. Килограмм картофеля готовы продать более чем за 10 гривен в розничной торговле. Так что и борщ будет стоить украинцам уже гораздо больше, чем год назад.

Экономисты обосновывают эти резкие скачки цен на украинские овощи удорожанием энергоносителей и тем, что аграрным производителям отменили льготы еще в начале этого года.

Более того, по мнению специалистов, традиционные украинские овощи, которые используют для приготовления традиционного украинского блюда, станут еще дороже.

Основания для таких прогнозов есть. Уже сейчас, на самом большом южном базаре херсонских фермеров "Неждана", который находится в населенном пункте Великие Копани Херсонской области, нужная украинским хозяйкам пекинка стоит до 20 грн за 1 кг. Перед новым годом ее продали по 12 гривен за килограмм.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине после Нового года подорожали овощи. Больше всего после Нового года в стране подорожали огурцы. Ранее стоимость одного килограмма составила 50,98 грн., а по состоянию на 2 января – 72,49 грн.

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