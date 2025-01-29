В Украине снова растут цены: какой овощ рекордно подорожал

В Украине рекордно выросли цены на капусту, пишет аналитический портал EastFruit.

В Украине подорожала капуста. Фото из открытых источников

По состоянию на 29 января цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах поднялись до 34-40 грн за килограмм в зависимости от качества и объемов продукции.

Таким образом, отмечает портал, сейчас популярный овощ предлагают в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты называют цены на капусту рекордными. Они отмечают, что капуста возглавила рейтинг по самым высоким ценам среди всех позиций борщового набора в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе". Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.