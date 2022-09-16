В Украине собрали больше 60% зерновых и зернобобовых

По состоянию на середину сентября сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 млн 770 тыс. га (61%) при урожайности 38,4 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В Украине собирают урожай

Согласно данным ведомства, обмолочено 26 млн тонн зерна. В частности,



пшеницы — 4,7 млн. га (или 99%), при урожайности 41,0 ц/га намолочено — 19,2 млн. тонн;

ячменя — 1,6 млн. га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн. тонн;

гороха — 109,4 тыс. га (98%), при урожайности 22,9 ц/га намолочено 250,7 тыс. тонн;

кукурузы на зерно — 12,2 тыс. га (0,3%), при урожайности 52,3 ц/га намолочено 63,7 тыс. тонн;

гречихи — 40,5 тыс. га (34%), при урожайности 14,4 ц/га намолочено 58,5 тыс. тонн;

проса — 25,9 тыс. га (58%), при урожайности 22,7 ц/га намолочено 58,6 тыс. тонн.





Кроме того, продолжается сбор подсолнечника и сои. Подсолнечник аграрии собрали на площади 478 тыс. га (10%), намолотили 924 тыс. тонн семян при урожайности 19,3 ц/га. Сбор сои произведен на площади 71,5 тыс. га (5%), уже намолочено 172 тыс. тонн при урожайности 24,1 ц/га.



Уборка рапса завершена. Под эту культуру отведено площадь в 1 млн 92 тыс. га, намолочено 3,1 млн тонн семян при урожайности 28,6 ц/га. Кроме того, уже вторую неделю длится копание сахарной свеклы. Аграрии накопали 334 тыс. тонн сладких корней при урожайности 537 ц/га.



Как известно, недавно Департамент сельского хозяйства США (USDA) обновил мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2022/23 маркетинговый год (МГ) и увеличил прогноз производства пшеницы и кукурузы в Украине. USDA увеличил прогноз производства пшеницы в Украине на 1 млн т — до 20,5 млн т и одновременно не изменил прогноз объемов экспорта — 11 млн т. Также в отчете увеличены показатели производства кукурузы на 1,5 млн т – до 31,5 млн т, а экспорт увеличен на 0,5 млн т – до 13,0 млн т.

“Комментарии” ранее сообщали, что отели Турции прекратили принимать карты российской платежной системы "Мир" на 7 месяце полномасштабного российского вторжения в Украину. Россиянам отказывают в обслуживании банковских карт на фоне давления со стороны США и Европы на Турцию по вопросу соблюдения санкций. Карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать в крупных пятизвездочных отелях в курортном городе Анталья.





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