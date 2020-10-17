В Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря

В Волынской области в прошлом месяце начали официально добывать янтарь. И в Луцке состоялся первый аукцион по продаже янтаря-сырца. Об этом сообщила пресс-служба Волынского облсовета.



На первые торги выставили 1 тонну 84 кг янтаря. Продано было 627 кг на 21,6 млн грн.

Согласно сообщению местных властей, подобные аукционы хотят проводить каждый месяц, а позже выходить на международные рынки янтаря.

Ранее "Комментарии" писали, что "черных копателей" янтаря разоблачила в Ровенской области Служба безопасности Украины. Добычу янтаря-сырца злоумышленники организовали на территории Дубровицкого лесхоза. Сообщается, что "промыслом" занимались жители нескольких сел Рокитновского района. Для незаконных работ они использовали опасную для окружающей среды технологию — гидросмыв почвы. Далее янтарь дельцы реализовывали местным перекупщикам.

Правоохранители обнаружили 15 "черных копателей". Изъято 10 дизельных мотопомп и свыше 20 кг "солнечного камня", который достали из-под земли во время "смены".

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