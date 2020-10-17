В Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря

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Татьяна Веремеева
В Волынской области в прошлом месяце начали официально
добывать янтарь. И в Луцке состоялся первый аукцион по продаже янтаря-сырца. Об
этом сообщила пресс-служба Волынского
облсовета.
На первые торги выставили 1 тонну 84 кг янтаря. Продано
было 627 кг на 21,6 млн грн.
Согласно сообщению местных властей, подобные аукционы
хотят проводить каждый месяц, а позже выходить на международные рынки янтаря.
Ранее "Комментарии" писали, что "черных
копателей" янтаря разоблачила в Ровенской области Служба безопасности
Украины. Добычу янтаря-сырца злоумышленники организовали на территории
Дубровицкого лесхоза. Сообщается, что "промыслом" занимались жители нескольких
сел Рокитновского района. Для незаконных работ они использовали опасную для
окружающей среды технологию — гидросмыв почвы. Далее янтарь дельцы
реализовывали местным перекупщикам.
Правоохранители обнаружили 15 "черных копателей". Изъято
10 дизельных мотопомп и свыше 20 кг "солнечного камня", который достали из-под
земли во время "смены".
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