В Украине все больше айтивцев закрывают свои ФЛПы: аналитики назвали цифры и причины

В этом году в Украине появилось 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования. Число зарегистрированных новичков в этой области за год почти не изменилось.

В Украине ИТ-специалисты чаще закрывают ФЛП. Фото: из открытых источников

В то же время действующие бизнесы закрываются все активнее: 26 158 айти-предпринимателей завершили свою деятельность. За год количество закрытых ФЛП выросло втрое. Об этом сообщает аналитический портал Опендатабот.

Больше новых ИТ-ФЛП в этом году зарегистрировано в Киеве (3737), Львовской (2015), Днепропетровской (1740), Харьковской (1557) и Киевской областях (1338). В то же время открылось больше, чем закрылось ФЛП только в двух регионах: на Волыни (19) и Тернопольщине (12).

Среди новых зарегистрированных ИТ-предпринимателей большинство составляют мужчины – 57% регистраций, женщины составляют 43%. При этом ни в одном регионе количество женщин-ФЛП не превышает мужское.

"Это сейчас нетипичная ситуация для украинского бизнеса, который преимущественно открывают женщины", — отмечают аналитики.

Средняя продолжительность работы ФЛП в сфере ИТ, закрывшегося в 2025 году, — 4 года. Каждый шестой прекращает деятельность уже в течение первого года, а треть работает от одного до четырех лет. В то же время самый старый предприниматель, закрывшийся в этом году, работал с 1991-го.

По данным аналитиков, закрытие ФЛП не обязательно свидетельствует о кризисе в области ИТ. Это скорее показывает изменение формата трудоустройства айтишников. Так, по данным DOU, в этом году 57% айтивцев работают как ФЛП. В прошлом году таких было 70%, а в 2022 году — 87%.

Вместе с тем, количество вакансий в ИТ-сфере за год только возросло. Если за 10 месяцев прошлого года было размещено 72 396 предложений о работе для айтишников, то за это же время предложений уже 80 297, то есть на 11% больше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что правительство утвердило план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательства в работу бизнеса государственными органами. В частности, налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключением будут высокорисковые отрасли, как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.