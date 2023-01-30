В Украине вводят электронные ТТН: названа дата

Через несколько дней начнется тестирование электронных товарно-транспортных накладных. У рынка будет полгода, чтобы система заработала и бизнес мог отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных в пользу электронных документов. Об этом в соцсети Facebook написал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем, пишут "Комментарии".

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"Официально объявили об этом вместе с коллегами из Минцифры и проекта TAPAS на встрече с представителями более двадцати бизнес-сообществ и около полутысячи представителей компаний. Понимаем, что шесть месяцев в работе пройдут очень быстро, поэтому готовы помочь и призываем не медлить с использованием необходимых процедур в транспортных компаниях", — написал он.





Найем выразил уверенность, что е-ТТН сделает рынок грузовых перевозок более прозрачным, менее коррумпированным.





"Для бизнеса использование электронных накладных будет дешевле бумажных. И в целом это первый шаг к внедрению международных документов – e-CMR", — подчеркнул Найем.





Он призвал бизнес приобщаться к тестированию системы, чтобы до 1 августа быть точно готовы работать с документами. Уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой, добавил Найем.





В сообщении отметили, что внедрение системы е-TTН осуществляется при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах с участием Института Аналитики и Адвокации, который на период реализации проекта является администратором системы е-TTН.





Недавно появилось сообщение о том, что Мустафа Найем возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры.

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