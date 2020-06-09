В Украине выдали первый кредит под 0%

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Татьяна Веремеева
В Украине первый предприниматель рефинансировал 1,1 млн грн кредита под 0% до конца марта следующего года. Он
воспользовался программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Всего за неделю банки получили заявок на 390 млн грн под такие кредиты. В
то же время с начала июня банки, которые участвуют в программе, выдали 51
кредит на сумму 32,6 млн грн. Всего украинцы уже получили 605 кредитов по
программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму в 381,05 млн грн.
Планируется, что участниками программы станут 19 банков, совокупный размер чистых активов которых составляет 80% всей банковской системы Украины.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о гарантии
банкам, который якобы позволит бизнесу получать более доступные кредиты. Министр
развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко
уверяет, что инструмент предоставления госгарантии поможет банкам-партнерам
правительственных программ поддержки бизнеса (данные финансовые учреждения
будут отобраны позже) смелее выдавать займы малому и среднему бизнесу (МСБ). Эксперты
по просьбе издания "Комментарии" оценили
это решение.
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