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Главная Новости Бизнес экономика В Украине выдали первый кредит под 0%
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В Украине выдали первый кредит под 0%

«Доступные кредиты 5-7-9%» в Украине должны выдавать 19 банков

сегодня, 19:13
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине выдали первый кредит под 0%

В Украине первый предприниматель рефинансировал 1,1 млн грн кредита под 0% до конца марта следующего года. Он воспользовался программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Всего за неделю банки получили заявок на 390 млн грн под такие кредиты. В то же время с начала июня банки, которые участвуют в программе, выдали 51 кредит на сумму 32,6 млн грн. Всего украинцы уже получили 605 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму в 381,05 млн грн.

Планируется, что участниками программы станут 19 банков, совокупный размер чистых активов которых составляет 80% всей банковской системы Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о гарантии банкам, который якобы позволит бизнесу получать более доступные кредиты. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко уверяет, что инструмент предоставления госгарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса (данные финансовые учреждения будут отобраны позже) смелее выдавать займы малому и среднему бизнесу (МСБ). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение.


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