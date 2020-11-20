В Украине вырастут зарплаты, пенсии и пособия: кому и сколько добавят

Язык
Coinspot 20.11.2020
BTC/USD
18637.38
ETH/USD
508.30
LTC/USD
85.10
НБУ 20.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
С первого дня зимы в Украине поднимется прожиточный минимум, как и предполагалось
законом о бюджете на этот год. Исходя из
этого, возрастут и зависящие
от него выплаты – зарплаты, пенсии и государственные пособия.
Так, с 1
декабря прожиточный минимум на одного гражданина Украины вырастет на 71 грн –
от 2118 грн до 2189 грн. Прожиточный минимум на детей до 6 лет будет 1921 грн, с
6 до 18 лет – 2395 грн, для трудоспособных граждан – 2270 грн, инвалидов – 1769
грн.
А с января 2021 года, после декабрьского повышения, сумма оклада будет не меньше 2270 грн. Из-за изменений объемов должностных окладов с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс грн.
Известно,
что пенсии и пособия, выплачиваемые государством, также поднимутся. Размер
прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырастет на 57 грн – с 1712 грн
до 1769 грн.
Также поменяются
в большую сторону пенсии по возрасту, по инвалидности, в том числе и инвалидам
войны, пенсии по потери кормильца, УБД, чернобыльцам и другие.
Сумма максимальной пенсии вырастет на 570 грн – с 17120 грн до 17690 грн.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в правительстве предупредили пенсионеров о возможности дополнительной идентификации для тех, кто долго не пользуется пенсионной карточкой для получения государственных выплат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости