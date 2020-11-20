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Главная Новости Бизнес экономика В Украине вырастут зарплаты, пенсии и пособия: кому и сколько добавят
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В Украине вырастут зарплаты, пенсии и пособия: кому и сколько добавят

С 1 декабря прожиточный минимум на одного гражданина Украины вырастет на 71 грн – от 2118 грн до 2189 грн

сегодня, 18:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

С первого дня зимы в Украине поднимется прожиточный минимум, как и предполагалось  законом о бюджете на этот год. Исходя из этого, возрастут  и зависящие от него выплаты – зарплаты, пенсии и государственные пособия.

В Украине вырастут зарплаты, пенсии и пособия: кому и сколько добавят

Так, с 1 декабря прожиточный минимум на одного гражданина Украины вырастет на 71 грн – от 2118 грн до 2189 грн. Прожиточный минимум на детей до 6 лет будет 1921 грн, с 6 до 18 лет – 2395 грн, для трудоспособных граждан – 2270 грн, инвалидов – 1769 грн.

А с января 2021 года, после декабрьского повышения, сумма оклада будет не меньше 2270 грн. Из-за изменений объемов должностных окладов с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс грн.

Известно, что пенсии и пособия, выплачиваемые государством, также поднимутся. Размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырастет на 57 грн – с 1712 грн до 1769 грн.

Также поменяются в большую сторону пенсии по возрасту, по инвалидности, в том числе и инвалидам войны, пенсии по потери кормильца, УБД, чернобыльцам и другие.

Сумма максимальной пенсии вырастет на 570 грн – с 17120 грн до 17690 грн.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в правительстве предупредили пенсионеров о возможности дополнительной идентификации для тех, кто долго не пользуется пенсионной карточкой для получения государственных выплат.

 


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Источник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
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