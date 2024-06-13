В Украине вырос спрос на иностранные автомобили: какие марки самые популярные

За 5 месяцев текущего года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Украинцы стали чаще завозить авто из-за рубежа. Фото из открытых источников

Согласно данным Opendatabot, наибольшей популярностью среди украинцев пользуется в этом году марка VOLKSWAGEN. Украинцы приобрели 18771 автомобилей этой марки, что составляет 11.7% от общего количества приобретенных авто.





На втором месте оказалась марка RENAULT с 13187 транспортными средствами (8.2%), а третье место заняла AUDI — 9137 авто (5.7%).

Самыми популярными моделями среди импортируемых автомобилей стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF и PASSAT.





Отмечается, что 72% всех ввезенных в этом году автомобилей были подержанными. Средний возраст авто составляет 10 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.