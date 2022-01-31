В Украине выросли цены на крупы: сколько они будут стоить

За прошедший месяц в нашей стране средние цены на разные виды круп значительно выросли, если сравнивать их стоимость на декабрь прошлого года. Как сообщает сайт "Минфин", перед новым годом гречку можно было приобрести по средней цене 47,26 грн, а сейчас стоимость любимой каши многих украинцев 50,85 грн.

Цены на крупы в Украине выросли (фото из открытых источников)

Стала выше цена на пшено. Ранее оно стоило 19,91 грн за килограмм. Сейчас новая цена этой разновидности популярных круп – 21,67 грн за килограмм. Требуемый хозяйкам длинный рис в декабре обходился за 38,34 грн за килограмм. Его новая цена – 41,90 грн за килограмм крупы. Чуть меньше, чем на гривну, выросла стоимость другой разновидности этой крупы – риса круглого — ценовые ярлыки на крупе составляют 35,20 грн за килограмм крупы.

Из этого перечня популярных у хозяек круп, снизилась цена только на килограмм длинного пропаренного риса. Эта разновидность крупы стала дешевле с 35,68 грн до 35,23 грн за килограмм.

Эксперты прогнозируют, к сожалению, нелестную картину для обычных покупателей. Цены на выращиваемые в нашей стране крупы понемногу увеличиваются. Начиная с 2017 года, новые ценники на крупах периодически меняются, за этот период времени они увеличились почти в два раза.

Напомним, что "Комментарии" сообщили , что цены на гречку в Украине могут взлететь до 80 гривен. Сейчас в Украине отсутствует дефицит гречки, однако она становится все более труднодоступной для многих украинцев. Если Россия запретит вывоз гречневой крупы в Украину, то средняя цена за килограмм продукции весной может взлететь до 70-80 гривен.

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