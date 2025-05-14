В Украине за год кардинально изменились ценники: что подорожало больше всего

За последний год в Украине существенно подорожал ряд продуктов питания, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Больше всего подпрыгнули в цене овощи и фрукты. Так, антирекорд по росту цен установила капуста белокочанная – цена на этот овощ подпрыгнула на 276% (с 13,2 грн до 49,7 грн). Не намного отстает морковь, цена которой выросла на 223% (с 12,06 грн до 38,96 грн). Третье место по уровню роста цен занимают яблоки, которые подорожали на 88,5% (с 24,59 грн до 46,35 грн).

Существенный рост цены демонстрируют яйца, которые подорожали на 76,9% по сравнению с прошлым апрелем — до 59,2 грн за десяток.

Также среди лидеров подорожания свекла (+57,3%), крупы ячневые (+42,8%) и масло подсолнечное (+38,7%). Более чем на треть выросли цены на муку пшеничную, картофель, крупы гречневые, масло сливочное и крупы пшеничные.

За год почти не изменилась только цена на сало: этот продукт подорожал лишь на 0,2%.

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом измерении ускорилась до 15,1%. По данным Государственной службы статистики, продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 19,8%.

Наибольшими темпами выросли цены на яйца (+74,6%), овощи (+35,8%), подсолнечное масло (+34,8%), масло (+30,1%) и фрукты (+25,3%). На 21,8% подорожал хлеб, почти на 19,9% выросла цена на молоко.

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