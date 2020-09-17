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Главная Новости Бизнес экономика В Украину едет транш: в НБУ сообщили, когда прибудет очередная помощь от МВФ
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В Украину едет транш: в НБУ сообщили, когда прибудет очередная помощь от МВФ

Следующий транш от МВФ должен прибыть в Украину до конца текущего года

сегодня, 18:46
Автор:

Екатерина Белоброва

Очередная сумма транша от Международного валютного фонда прибудет в Украину до конца 2020 года. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко.

В Украину едет транш: в НБУ сообщили, когда прибудет очередная помощь от МВФ

При этом во время встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих иностранных финансовых учреждений (FLIFI), он добавил, что Украина продолжает сотрудничество с Фондом и ведет диалог.

"Мы как получатель соблюдаем прописанные обязательства перед Фондом и ведем диалог для дальнейших действий", - заключил Шевченко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Евросоюзе рассматривают перспективу отмены безвизового режима с Украиной из-за дискредитации органов по борьбе с коррупцией.

"Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,3 млрд евро", - указала евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон.


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