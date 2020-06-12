В Украину зашли деньги от МВФ: подробности









Украина получила первый транш Международного валютного фонда (МВФ). На валютные счета правительства в Государственном казначействе поступили 2,1 млрд долл. Об этом в своем Twitter сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

По словам руководителя Нацбанка, это деньги не непосредственно МВФ, а стран-членов фонда. Отмечается, что деньги поступали в долларах, евро, иенах и юанях (валюты в СДР).

Ранее "Комментарии" писали, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина должна до конца нынешнего года объявить тендеры на продажу не менее двух больших предприятий, а через год, в июне 2021 года, таких тендеров должно быть уже три. Одними из первых в Украине должны попасть под приватизацию Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Центрэнерго", "Электротяжмаш", угольная компания "Краснолиманская", "Президент-Отель"

Напомним, МВФ обнародовал новый Меморандум о сотрудничестве с Украиной, согласно которому наша страна должна получить следующие транши. Эксперты оценили для издания "Комментарии" обязательства, взятые на себя Украиной.

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