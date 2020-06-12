В Украину зашли деньги от МВФ: подробности

Язык
BTC/USD
9523.30
ETH/USD
239.17
LTC/USD
45.11
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Украина получила первый транш Международного валютного
фонда (МВФ). На валютные счета правительства в Государственном казначействе
поступили 2,1 млрд долл. Об этом в своем Twitter сообщил глава Национального банка
Украины (НБУ) Яков Смолий.
По словам руководителя Нацбанка, это деньги не
непосредственно МВФ, а стран-членов фонда. Отмечается, что деньги поступали в
долларах, евро, иенах и юанях (валюты в СДР).
Ранее "Комментарии" писали, что в рамках сотрудничества с
МВФ Украина должна до конца нынешнего года объявить тендеры
на продажу не менее двух больших предприятий, а через год, в июне 2021
года, таких тендеров должно быть уже три. Одними из первых в Украине должны
попасть под приватизацию Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Объединенная
горно-химическая компания" (ОГХК), "Центрэнерго", "Электротяжмаш", угольная
компания "Краснолиманская", "Президент-Отель"
Напомним, МВФ обнародовал новый Меморандум о
сотрудничестве с Украиной, согласно которому наша страна должна получить
следующие транши. Эксперты
оценили для издания "Комментарии" обязательства, взятые на себя Украиной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости