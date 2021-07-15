В «Укрметалургпроме» заявляют, что Украина начала экспортировать металлолом в Беларусь

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Станислав Молчанов
Украинские ломозаготовительные компании в июне 2021 года впервые экспортировали лом черных металлов в Беларусь. Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Металлолом - фото из открытых источников
По его словам, объем экспорта лома в Беларусь пока что невелик, но очень симптоматичен регион поставок.
Каленков сомневается, что экспорт лома в Беларусь – грамотная промышленная политика Украины, особенно в нынешних непростых политических отношениях между официальным Киевом и Минском.
Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".
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