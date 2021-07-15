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Главная Новости Бизнес экономика В «Укрметалургпроме» заявляют, что Украина начала экспортировать металлолом в Беларусь
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В «Укрметалургпроме» заявляют, что Украина начала экспортировать металлолом в Беларусь

В Украине зафиксировали рекордные поставки металлолома в Беларусь

сегодня, 13:50
Автор:

Станислав Молчанов

Украинские ломозаготовительные компании в июне 2021 года впервые экспортировали лом черных металлов в Беларусь. Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

В «Укрметалургпроме» заявляют, что Украина начала экспортировать металлолом в Беларусь

Металлолом - фото из открытых источников

"Буквально на днях появилась официальная информации от Гостаможни по экспорту металлолома. Мало того, что в июне зафиксирован рекордный экспорт, так еще были совершены первые отгрузки металлолома в Беларусь. Покупателем выступил, скорее всего, БМЗ", — сказал он.

По его словам, объем экспорта лома в Беларусь пока что невелик, но очень симптоматичен регион поставок.

"Традиционными импортерами украинского лома выступают Турция и Приднестровье. Последний регион – это российский анклав, получающий энергоресурсы от РФ по нерыночным ценам. Фактически, приднестровские металлурги могут приобретать лом в Украине по любой цене. Белорусская промышленность также субсидируется за счет дешевых энергоресурсов из России. Поэтому существует очень большая угроза, что Беларусь будет агрессивно изымать стратегическое сырье, коим является металлолом, у украинских металлургов", — подчеркнул он.

Каленков сомневается, что экспорт лома в Беларусь – грамотная промышленная политика Украины, особенно в нынешних непростых политических отношениях между официальным Киевом и Минском.

"Мы закрываем авиасообщение, вводим пошлины против импорта транспортных средств из Беларуси, отказываемся от их э/энергии. Так почему мы должны отдавать им наше стратегическое сырье? Поэтому "Укрметаллургпром" и обратился к премьер-министру Украины как можно быстрее ввести временный запрет на экспорт металлолома из нашей страны", — констатировал он.

Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 годаС аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".


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Источник: http://uaprom.info/news/180132-ukraina-nachala-eksportirovat-metallolom-belarus.html
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