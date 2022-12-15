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В западную Украину релокуют вагоноремонтное предприятие промышленно-инвестиционной группы Aurum

Инвестиции в Ивано-Франковск составят около 40 млн гривен

сегодня, 17:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Из-за войны в Украине и оккупации части ее территорий вагоноремонтное предприятие "Агрегатстрой", входящее в состав промышленно-инвестиционной группы Аurum, релокуют из зоны боевых действий в город Ивано-Франковск. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В западную Украину релокуют вагоноремонтное предприятие промышленно-инвестиционной группы Aurum

Вагоноремонтное предприятие «Агрегатстрой» переезжает из зоны боевых действий (фото из открытых источников)

До этого времени предприятие располагалось в городе Рубежное Луганской области и производило ремонт грузовых железнодорожных вагонов. "С учетом очень высокой степени износа грузовых железнодорожных вагонов в Украине, работа вагоноремонтного ДЕПО является стратегически важной для поддержания способности быстро и эффективно перевозить все типы грузов по железной дороге в военное время. В настоящее время осуществляется релокация предприятия на Западную Украину, в Ивано-Франковск. Фактически его будут восстанавливать с нуля", – сообщила основатель Aurum Group Алена Лебедева.

По словам Алены Лебедевой, планы релокации предполагают значительные инвестиции в регион и создание новых рабочих мест.

"Наши инвестиции составят около 40 млн. гривен, также мы создадим до 150 новых рабочих мест."

Всего за последние 5 лет на предприятии "Агрегатстрой" отремонтировано около 3000 вагонов. Деятельность ТОО "Агрегатстрой" – плановые и текущие ремонты вагонов, изготовление запасных частей для грузовых железнодорожных вагонов, твердотопливных котлов, металлообработка, изготовление рам и боров для думпкаров разных типов и металлоконструкций по чертежам заказчиков.

Известно, что промышленно-инвестиционная группа Аurum потеряла более 40% бизнеса из-за войны, под оккупацией оказались 5 предприятий промышленной отрасли Аurum Group, расположенные в Луганской области, и все предприятия аграрного сектора в Запорожской и Харьковской областях.




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Источник: https://media.aurumgroup.ua/?news=vagonoremontne-pidpriiemstvo-promislovo-investicijnoi-grupi-aurum-relokujut-iz-zoni-bojovih-dij-na-zahidnu-ukrainu
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Обсуждения

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