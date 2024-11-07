Валютный рекорд: украинцы скупают доллары с невиданным размахом

Как сообщает Национальный банк Украины, октябрь этого года показал безумный рост спроса на иностранную валюту. По сравнению с сентябрем, когда разница между покупкой и продажей составила $1,09 млрд, в октябре она достигла $1,39 млрд. И этот рост продолжает тенденцию последних месяцев: в августе разница была еще на уровне $0,78 млрд, и каждый месяц этот разрыв только увеличивается.

Самая большая разница между покупкой и продажей валюты с 2012 года

Главную роль в этом "валютном буме" играет наличные деньги: только за октябрь украинцы купили наличной валюты на $2,585 млрд, что на $319 млн больше, чем в сентябре. Продажи также выросли, но не так ощутимо — всего на $42,2 млн, достигнув $1,312 млрд. Такой большой разрыв показывает, что украинцы все чаще выбирают доллар как способ сберечь свои средства, возможно, опасаясь финансовой нестабильности или пытаясь обезопасить сбережения.

Еще одна интересная деталь – спрос на безналичную валюту также возрос. В октябре украинцы приобрели $420,2 млн безналичной валюты, что на $26,3 млн больше, чем месяцем ранее, тогда как продажи почти не изменились — выросли лишь на $5,6 млн до $299,3 млн. В целом с начала года украинцы купили валюту на сумму $9,63 млрд, что почти в три раза больше, чем в 2023 году за аналогичный период.

Не отстает от населения и бизнес: в октябре украинские компании приобрели валюты на $6,77 млрд, что на $640 млн больше, чем в сентябре. Продажи валюты среди юридических лиц также выросли, достигнув $5,38 млрд.

Валютная активность между банками также на подъеме: объем операций достиг $6,21 млрд — это самый большой показатель с начала войны, хотя и значительно ниже довоенных объемов, когда в феврале 2022 года банки обменивали валюту на уровне $12,1 млрд.