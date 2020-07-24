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Главная Новости Бизнес экономика Виктор Медведчук призывает власть возрождать промышленность в Украине – политолог
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Виктор Медведчук призывает власть возрождать промышленность в Украине – политолог

Виктор Медведчук, по мнению политолога, один из немногих украинских политиков, которые акцентируют внимание на важности промышленного производства для Украины

сегодня, 18:21
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Виктор Медведчук призывает власть возрождать промышленность в Украине – политолог

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неоднократно требовал от действующей власти решительных шагов по возрождению украинской промышленности. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" напомнила политолог Александра Решмедилова.

Особенно актуальным этот вопрос стал после негативной реакции Евросоюза на первые попытки украинской власти реанимировать украинское машиностроение.

Решмедилова обращает внимание на то, что сильная промышленность в Украине позволит создать миллионы новых рабочих мест, а также будет способствовать значительному росту ВВП страны. Политолог отмечает, что в нашей стране складывается впечатление, что кому-то выгодно, чтобы Украина оставалась аграрным государством с дешевой рабочей силой и слабо развитой промышленностью.

Александра Решмедилова обращает внимание на серьезный промышленный потенциал страны, который вместо сокращения необходимо восстанавливать, усиливать. В то же время сейчас в стране наблюдается серьезный спад промышленного производства, который может обернуться падением ВВП на несколько процентов. Политолог также напоминает, что на этом постоянно акцентирует внимание один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Где власть будет создавать новые рабочие места? Мы же не можем все дружно идти в поля и создавать агрогосударство. Именно сильное промышленное производство приведет к существенному росту экономики и позволит Украине перестать ходить по миру с протянутой рукой в поисках новых кредитов", – отметила Александра Решмедилова.

Отметим, ранее Виктор Медведчук назвал колониальной политикой попытки Евросоюза заблокировать развитие украинского машиностроения. По словам политика, недовольство Евросоюза тем, что 15‒30% комплектующих для импортируемой продукции машиностроения будут производиться в Украине, является свидетельством того, что Евросоюз проводит в отношении Украины колониальную политику, пытаясь окончательно превратить нашу страну в сырьевой придаток.

Ранее "Комментарии" писали, что Виктор Медведчук считает, что сильная Украина не интересует США, для них намного важнее слабая Россия.


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