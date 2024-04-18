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Владельца Космолот, бизнес которого заблокировало БЭБ, шантажируют украинские чиновники

Украинские чиновники требуют у иностранного бизнесмена взятки

18 апреля 2024, 20:30
Автор:
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Марьян Ощановский
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Англо-немецкий бизнесмен, совладелец Cosmolot Арнульф Дамерау заявил, что коррупционеры из украинских спецслужб и Офиса президента Владимира Зеленского шантажируют его и требуют десятки миллионов евро. Об этом сообщает издание Financial Times.

Владельца Космолот, бизнес которого заблокировало БЭБ, шантажируют украинские чиновники

Арнульф Дамерау стал совладельцем Космолот в августе 2023 года. Фото из открытых источников

Как пишет издание, с августа Арнульф Дамерау является совладельцем Cosmolot — крупного веб-сайта онлайн-игр и азартных игр, входящего в топ-10 крупнейших налогоплательщиков в Украине. Cosmolot начал работать в 2021 году, после того как украинское правительство изменило законодательство об азартных играх. В прошлом году компания имела общий доход в размере 208 миллионов евро по сравнению с 4,8 миллиона евро в 2022 году и 250 тысяч евро в 2021 году.

Как сообщает Financial Times, после обыска в октябре Бюро экономической безопасности Украины, обвинившее Cosmolot в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро, серии судебных дел и мер были заморожены счета компании.

Арнульф Дамерау настаивает, что претензии против компании сфабрикованы. Согласно официальным налоговым декларациям, в прошлом году компания Cosmolot уплатила 60 миллионов евро налогов. Государственная налоговая служба подписала свои счета в августе, рассказал Дамерау.

По словам Дамерау, украинец встретился с ним в Вене в декабре и сказал, что судебные тяжбы против Cosmolot будут сняты, если инвестор согласится передать контроль над половиной компании оффшорному трасту.

Дамерау рассказал, что он поделился фотографиями и деталями встречи, а также именами причастных лиц со службами безопасности в Европе и Вашингтоне.

"Я не хочу говорить о том, что происходит со мной, как с бизнесменом, пытающимся инвестировать в Украину. Эти люди изменяют молодому поколению украинцев, которые проливают свою кровь, чтобы получить европейское будущее для своей страны. Украина стремится стать частью НАТО и ЕС. Но то, что там сейчас делается небольшим меньшинством, вызывает у меня дежавю с самых темных времен Януковича", — сказал Арнульф Дамерау.

Financial Times пишет, что при Викторе Януковиче бизнесмен потерял 25 миллионов евро, инвестируя в ветровую электростанцию в украинском Крыму, которая в то время была крупнейшим наземным проектом такого рода в Европе. Тогда коррумпированные чиновники применили к нему почти такой же подход, как с Космолотом. По словам бизнесмена, ветровой проект пострадал из-за юридических препятствий, после чего к нему обратился мужчина, утверждавший, что представляет администрацию Януковича, и потребовал передать половину акций проекта непрозрачной оффшорной компании.

Арнульф Дамерау планирует поделиться своим опытом на саммите по восстановлению Украины в Берлине в июне, на который его пригласили как крупного иностранного инвестора, пишет издание.

Financial Times отмечает, что представители Офиса президента Зеленского отказались от комментариев.



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Источник: https://www.ft.com/content/47ab8286-248d-4fec-80ce-b08ed1409243?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2DC3FAskyTAGA9HmYInpkmshV8rLGJoYoU_ZmiXrrKlMKAiz7BHVuRm7Q_aem_AYYmh5JT0aa7wTEntrRzHuEC9AD2D8LS1GB_3qLZgcSWtBv_z7HKs3T0sWRNKJEE2hgaJHxizrRRzMrYD6_MSywv
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