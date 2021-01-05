Во сколько украинцам обойдется кутья в этом году

Из года в год украинцы по традиции готовят кутью на Рождественский сочельник или, как принято называть, Святвечер. Каждый готовит это блюдо по более привычному ему рецепту, добавляя или убирая некоторые ингредиенты по своему вкусу. Многие же по сей день остаются сторонниками обычного рецепта кутьи. Во сколько же в этом году обойдется классическая кутья для жителей Украины?

Цена на кутью в Украине в 2021 году - фото из открытых источников

Эксперты Экономического дискуссионного клуба высчитали стоимость традиционной кутьи. Все цены на ингредиенты, входящие в состав этого блюда, были написаны исходя из тех цен, который на данный момент актуальны на киевских рынках.

Таким образом, полная стоимость рождественского традиционного блюда составит 96 гривен. На эти деньги можно будет приготовить 1,5 кг кутьи. Одна порция будет стоить примерно 16 гривен. Чтобы сварить компот, нужно будет дополнительно потратить еще 27,50 грн. В итоге за эти деньги выйдет 2 литра напитка.





Рецепт кутьи:

Зёрна пшеницы — 160 г;

Мак — 30 г;

Изюм — 50 г;

Грецкие орехи — 50 г;

Мёд — 2 столовые ложки;

Кипяток — 2-2,5 стакана.

Приготовление:

Зерна пшеницы залить кипятком и варить до полной готовности. Изюм и мак также залить кипятком. Мак оставить запариваться на 40 минут, изюм — на 10. После этого просушить ингредиенты салфеткой. Мак растолочь в ступке до выделения белого молока. Орехи поджарить, а затем измельчить ножом. После этого все ингредиенты добавить в сваренную пшеницу. В конце сверху полить кутью мёдом и подавать на стол.

К слову, в сравнении с прошлым годом, кутья подорожала примерно на 15%. В январе 2020 года ингредиенты на это блюдо обошлись бы в 84 гривны. А стоимость компота составила бы 25 гривен, что на 10% меньше, чем в 2021 году.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, какие блюда должны быть на столе на Рождественский сочельник, а также о рецепте салата "Рождество".





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