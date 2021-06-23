Во время пандемии в мире выросло количество миллионеров

Несмотря на то, что пандемия существенно повлияла на мировую экономику и вызвала кризис, в 2020 году более пяти миллионов человек во всем мире стали миллионерами. Об этом свидетельствуют результаты исследования Credit Suisse research found, сообщает ВВС.

В мире выросло число миллионеров. Фото: unsplash

По данным отчета, в то время, когда бедные люди стали еще беднее, количество миллионеров увеличилось до 56,1 миллиона.

Отмечается, что на увеличение их богатства повлияло восстановление фондовых рынков и стремительный рост цен на недвижимость.

Энтони Шоррокс, экономист и автор Global Wealth Report, рассказал, что пандемия вызвала "острое временное влияние на мировые рынки", но он добавил, что ситуация в значительной степени изменилась уже к концу 2020 года.

"Мировое богатство не только оставалось стабильным перед лицом таких потрясений, но фактически быстро увеличивалось во второй половине года", — сказал Шоррокс.

Также в отчете говорится, что общее мировое богатство выросло на 7,4 процента.

По данным экспертов, с начала 21 века количество людей с доходами от 10 000 до 100 000 долларов выросло в три раза — с 507 миллионов в 2000 году до 1,7 миллиарда в 2020 году.

По их словам, это увеличение отражает рост процветающих стран и рост среднего класса в развивающем мире.

Ранее издание "Комментарии" писало, что американская консалтинговая организация Mercer составила рейтинг наиболее дорогих городов мира. Столицу Туркменистана Ашхабад назвали самым дорогим городом. На второй позиции — Гонконг, а вслед за ним — Бейрут. Киев разместился на 106-м месте в списке. Всего в рейтинг вошло 209 городов.

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