"Война как возможность ограбить украинский бизнес", - POLITICO

Санкции против украинского бизнеса могут быть методом обогащения определенных политических игроков и средством избавиться от конкурентов. Об этом изданию POLITICO заявили представители двух крупных компаний – Smart-Holding и Parimatch, которые в настоящее время страдают от действий правоохранительных органов.

Санкции против бизнеса (фото из открытых источников)

По мнению Юлия Кирьянои – СЕО инвестиционной группы Smart-Holding, которая оказалась под санкциями и арестами со стороны государства, влиятельные и политически связанные игроки используют войну россии против Украины для собственного обогащения и ослабления коммерческих соперников. Она уверена, что все давление на бизнес со стороны государства происходит с целью заставить согласиться на продажу компании.



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"За несколько часов до рейдов в компанию обратились с предложением купли-продажи ее долей в секторе природного газа от иностранных инвесторов — британских и американских — не имеющих истории в энергетическом секторе... Предложение — треть стоимости бизнеса — было отклонено", — рассказала СЕО Smart -Holding.



По словам директоров компаний, все эти действия государство производит без учета верховенства права. В случае со Smart-Holding правоохранители не предоставили пока никаких доказательств, а расследование по делам не проводится. У Parimatch, который также под прицелом СБУ из-за якобы связей с россией, ситуация похожая.



"Некоторые чиновники ссылаются на письмо СБУ, в котором объясняют причины санкций, но нам его не показывают, потому что это тайна. Это прозрачность" , — комментирует СЕО Parimatch Максим Ляшко.



Представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в комментарии POLITICO также заявил, что в Украине сейчас ведется внутренняя коммерческая война, затрагивающая всех, от агробизнеса до ИТ-сектора.



Журналисты POLITICO запросили в СБУ с просьбой прокомментировать дела Smart-Holding и Parimatch. Однако на момент выхода материала ответа так и не получили.

