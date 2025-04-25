Война закончится в 2025 году: в МВФ сделали новый прогноз

Новый экономический прогноз для Украины, представленный Международным валютным фондом (МВФ), основан на предположении, что война завершится к концу 2025 года.

МВФ (фото из открытых источников)

Об этом говорится в апрельском отчете World Economic Outlook.

В документе указано, что в результате завершения боевых действий ожидается частичное возвращение украинских беженцев на родину, что будет способствовать росту населения. Так, в 2025 году количество населения Украины прогнозируется на уровне 32,9 миллионов человек. В 2026 году эта цифра может вырасти до 33,4 миллионов, а в период с 2027 по 2029 годы стабилизироваться на отметке 34 миллиона. В 2030 году прогнозируется незначительное снижение – до 33,9 миллиона человек.

Кроме того, МВФ ожидает постепенное снижение уровня безработицы в стране в результате завершения войны. В 2025 году безработица все еще будет оставаться на уровне 11,5%, однако в 2026 году снизится до 10,1%, а к 2029 году достигнет 8,5%.

В отчете также прогнозируется существенный рост валового внутреннего продукта Украины. В 2025 году объем ВВП может превысить 200 миллиардов долларов, а в 2030 году – приблизиться к 284 миллиардам долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Транш МВФ для Украины оказался под угрозой из-за скандального законопроекта . Международный валютный фонд определил ключевое условие для завершения седьмого пересмотра программы и предоставления очередного транша финансирования Украине – подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ после пересмотра программы финансирования EFF для Украины.

4 декабря 2024 г. Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" (законопроект № 11090). 9 декабря этот закон был передан на подпись президенту Украины.

Закон, вступивший в силу 1 января 2025 года, предусматривает переход ставок акцизного налога на табачные изделия на евро и продление текущего графика повышения акцизов до 2028 года, чтобы достичь минимального уровня, определенного ЕС (90 евро за 1000 сигарет).