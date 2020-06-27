Всемирный банк предоставит Украине 350 млн долларов

Украина получит 350 млн долларов от Всемирного банка. Такое решение приняли в руководстве финансовой структуры — в Совете исполнительных директоров. Эта ссуда является первой в программе политики развития в сфере экономического восстановления. Средства пойдут на поддержку критически важных реформ, заявляют во Всемирном банке. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19, считают финансисты.

Среди реформ, которые поддерживаются Программой финансирования - укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, сказался на доходах простых украинский и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет", - отметил Аруп Банерджи, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Всего в программе восстановления экономики предусмотрено два займа. Второй транш, как запланировано, будет направлен на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимом населению пожилого возраста.

Как сообщал портал "Комментарии", в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украина должна до конца нынешнего года объявить тендеры на продажу не менее двух больших предприятий, а через год, в июне 2021 года, таких тендеров должно быть уже три. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

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