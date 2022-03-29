Второй месяц войны: что будет с экономикой Украины и России – к чему готовиться

Первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что сумма одноразовых потерь, понесенных Украиной от российского вторжения, составляет уже 564,9 миллиарда долларов. По просьбе издания "Комментарии" эксперты рассказали, какие главные экономические выводы и прогнозы можно сделать по Украине, России, миру на втором месяце открытого российского вторжения в Украину.

Разрушенные города. Фото: из открытых источников

Можно ожидать, что на несколько месяцев бюджетный разрыв будет точно перекрыт средствами международных партнеров

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский объясняет:

"Для украинской экономики первый месяц войны стал трудным с точки зрения потерь экономической активности и физических активов. В первые недели не работало около половины предприятий, в конце марта потеря выпуска продукции сократилась до 25-35%. Хотя это сразу отразилось на текущих доходах бюджета, в марте разрыв между доходами и расходами удалось закрыть прекращением финансирования незащищенных расходов, уплатой в бюджет годовых доходов за 2021 год НБУ и госпредприятий, а также заимствованиями и грантами около $3 млрд от международных партнеров. Этого хватило для покрытия защищенных расходов бюджета (зарплат, пенсий, расходов на Вооруженные силы, выплат по государственному долгу), то есть исполнение государством своих ключевых обязательств".

Лучше, чем можно ожидать, продолжает исполнительный директор ЦЭС, удержался финансовый сектор.

Глеб Вышлиньский отмечает, что благодаря заранее подготовленным и быстро принятым решениям НБУ удалось предотвратить прыжки курса гривны и давление на цены, а также набеги на банки. За месяц ни один из банков, кроме выведенных с рынка принадлежащих России банков, не потерял платежеспособности. Без сбоев работает система электронных платежей, что очень важно для устойчивости государства.

"Дальнейшие изменения в состоянии украинской экономики будут зависеть от военных факторов. Можно ожидать, что на несколько месяцев бюджетный разрыв будет точно перекрыт средствами международных партнеров. Внешнее финансирование также позволит НБУ удерживать фиксированный до окончания военного состояния курс гривны и ценовую стабильность. В то же время, затяжная война будет подрывать устойчивость экономики и благосостояние граждан из-за ограничения экспорта, потери урожая и дальнейших разрушений. Но после окончания войны можно ожидать большого притока средств на восстановление, что даст значительный толчок украинской экономике", – подчеркивает Глеб Вышлинский.

Что касается российской экономики, то здесь, считает эксперт, в краткосрочной перспективе удар по экономической активности меньше, по финансовой устойчивости и ценам – больший. И больше – по экономике в длительной перспективе.

"Даже в случае быстрого подписания мирного соглашения и вывода войск Россия будет оставаться токсичной для экономических партнеров, – объясняет Глеб Вышлинский. – Страны Европы будут уменьшать долю российских энергоносителей в своем потреблении, а многие компании после ухода с российского рынка туда не вернутся до изменения политического режима в России, который после падения экономики на 10-20% в этом году будет ожидать длительная стагнация".

Россия отброшена в развитии на 10-15 лет назад

Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман подчеркивает, что введенные большими странами санкции в отношении России – беспрецедентны за всю историю современного мира.

"Финансовый сектор, энергетика, экономика – все в РФ уже ощущают и ощутят еще большее разрушительное влияние санкций. Это и инфляция по итогам года в десятки процентов, и сокращение ВВП на 20-25% в год, и девальвация рубля на 100-150%, и удешевление стоимости всех активов, и в целом – обеднение населения", – объясняет эксперт.

По его словам, по сути Россия отброшена в развитии на 10-15 лет назад. Дальше ситуация будет только ухудшаться.

"Как долго РФ сможет держаться в такой ситуации – спрогнозировать сложно. Это зависит от границ, за которыми закончится терпение ее элит и населения", – отмечает Олег Гетман.

Относительно Украины – у нас есть сложная экономическая ситуация, когда не работает в настоящее время примерно 30% украинского бизнеса.

"Однако, – объясняет эксперт, – бизнес уже начинает отходить от шоков и перенастраиваться на экономику военного времени. Были приняты ряд изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые значительно упростят работу предпринимателей, запущены программы Правительства по релокации (перемещению) предприятий с опасных территорий. Сейчас сложно спрогнозировать, какими будут экономические итоги 2022 года для Украины, это будет зависеть от продолжительности российской агрессии. Хорошая новость в том, что наша экономика в такой ситуации может выдержать долго, потому что наиболее дорогие необходимые товары – военные – нам предоставляются союзниками бесплатно. А также потому, что крупные страны мира и международные организации оказывают Украине финансовую помощь, обеспечивающую сбалансированный госбюджет".

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