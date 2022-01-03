ВВП Сингапура растет самыми быстрыми ежегодными темпами в мире: какие показатели демонстрирует экономика

В 2021 году экономика Сингапура развивалась самыми быстрыми ежегодными темпами за последние десять лет, поскольку страна вышла из худшей рецессии в истории, вызванной серьезным влиянием пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Центральный деловой район Сингапура - Reuters

Предварительные данные в понедельник, 3 января, показали, что экономика города-государства выросла на 7,2% в 2021 году, что в целом соответствует официальным прогнозам правительства и отскочило от рекордного сокращения на 5,4% в 2020 году.

Финансовый и транспортный центр, часто считающийся лидером глобального роста, начал быстрое восстановление.

Годовой рост валового внутреннего продукта Сингапура был самым быстрым и показал рост на 14,5% в 2010 году, когда экономика вышла из глобального финансового кризиса.

"Я ожидаю, что рост будет относительно быстрым. Поскольку мировая экономика начинает улучшаться, я думаю, что это поможет поддержать общие условия внешнего спроса в Сингапуре. Главной угрозой продолжает оставаться инфляция ", – сказал аналитик MUFG Джефф Нг.

Ранее правительство заявило, что ожидает роста ВВП на 3-5% в 2022 году.

ВВП вырос на 5,9% в октябре-декабре в годовом исчислении, говорится в заявлении Министерства торговли и промышленности, скорее прогноз роста на 5,4% по результатам опроса аналитиков Reuters.

В октябре-декабре ВВП вырос на 2,6% на квартальной сезонной основе, что выше роста на 1,2% в предыдущем квартале.

Отдельно, город-государство Юго-Восточной Азии в понедельник, 3 января, опубликовало предварительное повышение цен на частное жилье на 5% в четвертом квартале, что больше всего с 2010 года.

В прошлом месяце правительство ввело пакет мер по охлаждению рынка недвижимости, включая повышение гербового сбора и усиление кредитных лимитов.

Премьер-министр Ли Сянь Лун заявил на прошлой неделе в своем новогоднем послании, что экономика Сингапура стабильно восстанавливается и правительство видит необходимость начать повышать налог с продаж.

Правительство объявило о плане повышения налога на товары и услуги на 2 процентных пункта до 9% в период с 2022 по 2025 год.

Хотя аналитики ожидают, что экономика продолжит расти, они предупредили, что вариант коронавируса Omicron может стать помехой, если правила социальной дистанции снова усилятся.

В городе-государстве вакцинировано 87% населения. По состоянию на субботу, 41% населения получили ревакцинацию от COVID-19.

Экономисты ожидают, что центральный банк снова усилится в апреле этого года, поскольку ценовое давление сохраняется. Подобно крупным финансовым центрам во всем мире, в Сингапуре за последние несколько месяцев наблюдается рост инфляции: цены выросли на 3,8% в ноябре, скорее всего за последние девять лет.

В понедельник, 3 января, сингапурский доллар несколько ослаб в соответствии с умеренным ростом доллара США на более широком рынке.

Денежно-кредитный орган Сингапура неожиданно усилил свою монетарную политику на своем последнем заседании в октябре на фоне роста инфляционного давления, вызванного ограничением предложения и восстановлением мировой экономики.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Турции хотят судиться с экономистами.

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